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У селі на Львівщині згоріла дерев'яна церква, яка є пам'яткою архітектури
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У селі на Львівщині згоріла дерев'яна церква, яка є пам'яткою архітектури

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Загорілась дерев'яна церква на Львівщині
Горить церква у селі Сможе Стрийського району. Фото: пресслужба ДСНС Львівщини

На Львівщині у селі Сможе Стрийського району згоріла дерев'яна церква, пам'ятка архітектури національного значення.

Як повідомили Суспільному у пресслужбі ДСНС Львівщини, інформацію про пожежу рятувальники отримали 23 березня о 10:53.

Пожежа виникла в дерев’яній церкві, розміром 27х7м, висотою 20 м. На момент прибуття рятувальників полум’я поширилось на значну площу й охопило більшу частину будівлі. Існувала загроза перекидання загорання на поруч розташовану дерев'яна двоярусну дзвіницю храму. Під час ліквідації полум'я обвалився купол церкви.

Пожежники локалізували пожежу о 12:14 та ліквідували о 12:37. Церква повністю знищена вогнем. Дзвіницю вдалось врятувати.

Церква Святого Архангела Михаїла у селі Сможе — чинна дерев'яна церква, пам'ятка архітектури національного значення. Використовується спільно громадою УГКЦ і ПЦУ. Храм розташований на сільському цвинтарі. Від 1979 року входить до пам'яток архітектури державного, а тепер — національного значення.

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