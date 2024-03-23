Шестеро людей звернулися за медичною допомогою до Семенівської міської лікарні внаслідок російського бомбардування 22 березня по місту Семенівка та через влучання російського дрона у маршрутку в районі села Прогрес Семенівської громади, що на прикордонні Чернігівщини.

Про це Суспільному розповів черговий лікар медичного закладу Андрій Можар.

За його словами, із трьох постраждалих, які отримали травми внаслідок російського удару по місту Семенівка, одна людина зараз перебуває на лікуванні у неврологічному відділенні.

"Її стан задовільний. Ще одна одна людина відмовилась від госпіталізації. Інша — отримала направлення в інший лікувальний заклад", — сказав Андрій Можар.

Андрій Можар. Суспільне Чернігів

Ще троє людей звернулися з травмами через влучання російського дрона у маршрутку. За словами лікаря, усі вони в задовільному стані, госпіталізації не потребували, направлені на консультацію в інші медичні заклади.

Нагадаємо, як раніше повідомляла поліція, унаслідок удару російського дрона травмовано двох жінок-пасажирок маршрутки 1979 та 1973 років народження, а також чоловіка 1975 року народження.

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