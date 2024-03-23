Дві жінки та чоловік отримали травми через влучання російського дрона у маршрутку 22 березня близько 13:40 в районі села Прогрес прикордонної Семенівської громади на Чернігівщині.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернігівської області на своєму сайті.

Як йдеться у повідомленні, унаслідок удару російського дрона травмовано двох жінок-пасажирок 1979 та 1973 років народження, а також чоловіка 1975 року народження.

"Семенівські поліцейські, які спільно з медиками прибули на місце події, евакуювали постраждалих людей до лікарні. Поліція зафіксувала наслідки ворожої атаки та зібрала докази воєнного злочину росіян", — йдеться у повідомленні.

Маршрутка, в яку влучив російський дрон. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Нагадаємо, за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Триває досудове розслідування.

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