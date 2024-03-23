Львівщина 23 березня попрощається із чотирма захисниками

Сьогодні, 23 березня, на Львівщині попрощаються із полеглими військовими: Петром Цурукіним, Ігорем Петрівським, Василем Славичем та Віталієм Дубецьким.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Петро Цурукін — житель Трускавця. Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини у складі 47-ої окремої штурмової бригади. Обороняв територіальну цілісність нашої держави на Запорізькому напрямку. Від 9 червня 2023 року Петра вважали зниклим безвісти. Загибель захисника підтвердилась. Йому було 34 роки.

Петро Цурукін. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Ігор Петрівський — уродженець міста Судова Вишня. З перших днів повномастшабної війни служив у 35 окремій бригаді морської піхоти. Загинув воїн 10 вересня 2023 року поблизу Новомайорського Донецької області.

Ігор Петрівський. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Василь Славич — захисник із села Муроване Белзької громади. Був солдатом військової частини А4447. Загинув оборонець 15 березня 2024 року.

Ігор Славич. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Віталій Дубецький — червоноградець. Під час повномасштабної війни був командиром механізованого відділення військової частини А0998. З квітня 2023 року Віталія вважали зниклим безвісти. Нещодавно загибель військовослужбовця підтвердилась.