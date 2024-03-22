Останні новини Харкова та Харківської області за 23 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Удар по Харкову: сталася пожежа
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"В результаті обстрілу сталися руйнації будівлі, а також два осередки займання на загальній площі близько 20 кв. м. Вогнеборці за пів години ліквідували пожежу. Також співробітники ДСНС провели обстеження частково зруйнованої нежитлової будівлі. Жертв та постраждалих немає", — сказано у повідомленні.
Відновлення послуг: дані Терехова
"Зараз же водопостачанням забезпечені вже всі райони, теплом одна третина від усіх осель, гарячою водою трохи менше половини. Процес під'єднання продовжується", — сказано у повідомленні Ігоря Терехова.
"Харківобленерго" закликає харків'ян, у яких є світло, прямо зараз максимально знизити споживання електроенергії
Звернення опублікували ввечері 23 березня.
"Звичайно, ви можете заряджати гаджети, вмикати світло чи дивитися телевізор. Проте наполегливо просимо вас обмежити користування потужними електроприладами! Це вкрай важливо саме зараз, коли триває важка робота з відновлення електропостачання для всього міста", — сказано у повідомленні.
Закликаємо вас свідомо споживати електричну енергію. Не допускайте перенавантаження системи, відкладіть усі справи, пов'язані з використанням енергоємних приладів
Удар по Харкову: дані прокуратури
Російські війська завдали удару по Харкову ракетою Х-35, повідомили попередні дані у пресслужбі обласної прокуратури. Пошкоджені складські приміщення та будівлі підприємства, люди поранень не зазнали.
Близько 35% будинків Харкова зі світлом
Про це у нацмарафоні повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
"Ми почали підключати певні райони Харкова до електропостачання. Це робить "Харківобленерго". Близько 35% будинків підключені до електропостачання. Щодо опалення — нам вдалося підключити 50%. У Харкові вимкнене вуличне освітлення, не працює електричний транспорт — не вистачає потужності", — сказав Терехов.
Він зазначив, що термінів підключення світла не може назвати.
"Руйнації дуже серйозні, розбита трансформаторна підстанція, лінії, що подають, тому зараз важко казати про відновлення, відбудову цих трансформаторних станцій, а отже і підключення міста. Якщо буде потрібно, будемо робити графік відключення, щоб усі харків'яни мали електропостачання у певні години", — говорить Терехов.
Драматургиня Любов Ільницька буде резиденткою у "Слові"
"Любов фокусується на темах: колективна пам’ять, політика ідентичності, соціально ангажоване тіло. Любов Ільницька перебуватиме на резиденції з 24.03 по 12.04. Під час резиденції працюватиме над новою театральною п'єсою", — повідомили у резиденції "Слово".
Вечірнє зведення Генштабу 23 березня
Авіаударів протягом доби на Харківщині зазнали Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка, повідомили у Генштабі.
Під ударами з артилерії та мінометів були Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне, Голубівка, Дворічна, Синьківка.
"На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів", — сказано у повідомленні.
104 досі працює з перебоями після ракетних ударів РФ по Харкову
Про це повідомила пресслужба міської філії "Газмереж".
Росіяни вдарили по промзоні: коментар Терехова
Влучання у Харкові зафіксували по промзоні, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, люди під час удару РФ поранень не зазнали. Терехов зазначив, що будинки поруч зазнали пошкоджень.
Обстріл Харкова підтвердив Терехов
Міський голова закликав жителів Харкова бути обережними.
У Харкові було чутно вибух
За хвилину після цього у регіоні оголосили повітряну тривогу.
Погода в Харкові та області 24 березня: дані регіонального гідрометцентра
- Мінлива хмарність;
- Вночі місцями невеликі опади. Вдень без істотних опадів;
- Вітер південний, 7-12 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 9-14º тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 2-4° тепла, вдень 11-13º тепла.
За два дні ударів РФ вибито ще понад 400 вікон
Про це повідомила пресслужба міської ради.
"Пошкодження зафіксували в Індустріальному, Слобідському та Основʼянському районах. Зокрема, в результаті нічної атаки безпілотниками в Основʼянському районі було пошкоджено 33 багатоквартирних та приватних житлових будинки, а також адмінбудівля", — сказано у повідомленні.
Другий день блекауту у Харкові
З якими проблемами стикаються містяни, дивіться у відео
"Планові відключення — можливі": коментар очільника Харківської ОВА на другий день блекауту в Харкові
"Не виключено, що будемо переходити на планові відключення, щоб під’єднати максимум населення і промисловості до електромереж", — сказав у зверненні очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Повністю відновити енергопостачання у Харкові за вихідні неможливо
Про це в етері нацмарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Наслідки дуже серйозні й 23 березня працюють всі енергетики комунальної установи, щоб локалізувати ці наслідки, але за сьогодні-завтра це неможливо й пройде певний час, щоб ми відновили енергопостачання. Ми почали подавати воду в оселі ще вчора в обмеженому режимі, продовжуємо під'єднувати водопостачання. Працюють "Харківські тепломережі", щоб перезапустити систему теплопостачання, але дуже багато залежить від енергопостачання. Ситуація дуже і дуже важка", — сказав Терехов.
72-річний житель Вовчанських Хуторів загинув унаслідок обстрілу
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.
Росіяни обстріляли село близько 10:00 23 березня. Там пошкоджені житлові будинки, зазначили в обласній прокуратурі.
Найскладніше досі у Харкові — Зеленський
Володимир Зеленський у Telegram прокоментував доповіді служб про темпи ліквідації російської атаки по енергетиці.
"Найскладніше досі у Харкові. Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз", — сказано в повідомленні.
Ще 50 тисяч споживачів у Харкові — зі світлом
Про це повідомила пресслужба Міненерго у Facebook.
"Залишаються без світла 260 тисяч абонентів. Тривають роботи з відновлення", — сказано в повідомленні.
Росія вдарила по Харкову "Шахедами": внаслідок влучань біля дитячого санаторію поранені четверо людей
Поліцейський-криміналіст, командир відділення рятувальників і водій ДСНС отримали контузію внаслідок повторного влучання в Основ'янському районі Харкова, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Вибуховою хвилею під час того ж влучання винесло шибки в оселі 18-річного хлопця: він отримав осколкове поранення голови та контузію.
Загалом влучань «Шахедів» опівночі 23 березня зафіксували три: у будівлю дитячого санаторію, в землю поруч з ним та біля житлового будинку. Окрім санаторію, пошкоджені три приватних будинки та службові автомобілі, зазначив начальник поліції регіону Володимир Тимошко.
43-річного працівника підприємства у Дергачівській громаді доставили до лікарні у стані середньої тяжкості
Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
Чоловік зазнав поранень внаслідок влучань ракет по інфраструктурі у Подвірках з 04:00 по 05:30 22 березня.
Двоє цивільних, поліцейський-криміналіст і рятувальник поранені внаслідок атаки "Шахедами"
Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
"Зруйновані та пошкоджені будівлі обласного багатопрофільного дитячого санаторію, три приватних будинки, службові автомобілі", — сказано в повідомленні.
157 дітей станом на 22 березня евакуювали з Вільхуватської та Великобурлуцької громад Куп'янщини
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"З Вільхуватської — 37, Великобурлуцької — 120 дітей", — зазначено в повідомленні.
Чотири людини зазнали поранень внаслідок нічної атаки "Шахедами" по Харкову
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
"Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські, РФ завдала повторного удару. Поранені двоє працівників ДСНС та один — Нацполіції. Ударною хвилею вибило шибки та вікна у сусідніх житлових будинках. Отримав поранення 18-річний хлопець", — зазначили в прокуратурі.
Правоохоронці знайшли уламки трьох безпілотників.
Обстріли Харківщини: дані ОВА
Артилерійських та мінометних ударів РФ зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини за добу: Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне, Голубівка, Синьківка та інші, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
- О 14:50 та 17:40 під атакою перебував Куп'янськ: спершу під обстрілами з РСЗВ, вдруге — під ударом безпілотника. Внаслідок останнього влучання пошкоджений приватний будинок;
- Об 11:30 на Колодязне Куп'янського району росіяни скинули керовану авіабомбу;
- О 10:10 армія РФ обстріляла Глушківка на Куп'янщині з САУ, внаслідок чого пошкоджень зазнав приватний будинок;
- Три приватних будинки пошкоджені внаслідок обстрілу Козачої Лопані Харківського району зранку 22 березня.
Блекаут у Харкові: скільки жителів міста та області лишаються без електрики
Протягом доби по Харкову та Харківській області до електроживлення під'єднали понад 440 тисячі абонентів, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов з посиланням на "Харківобленерго".
"Наразі від'єднані до 275 тисяч абонентів міста й області. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів", — йдеться в повідомленні.
19-річний харківʼянин зазнав поранень внаслідок ударів по Харкову опівночі 23 березня
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"О 00:10 місто Харків було під обстрілом БПЛА "Шахед". Під час повторного влучання поранення отримав 19-річний чоловік з поруч розташованого приватного будинку", — сказано в повідомленні.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 23 березня
- Протягом доби авіаційних ударів зазнали Одрадне, Колодязне, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області;
- На Куп'янському напрямку відбили три російських штурми в районах Синьківки, Табаївки та Берестового, які РФ здійснювала за допомогою авіації.
Під час нічного влучання по Харкову поранень зазнали рятувальник і поліцейський
Внаслідок нічної атаки безпілотниками по Харкову пожежа зайнялася у триповерхової будівлі на площі 150 кв. м. Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські, росіяни влучили вдруге, повідомили у ДСНС.
За даними служби, під час повторного удару поранень зазнали два працівники ДСНС та Нацполіції, пошкоджень — два автомобілі рятувальників.
У Харкові пролунали вибухи
РФ завдає ударів безпілотниками, підтвердив міський голова Ігор Терехов.
Щонайменше три вибухи чули харків'яни з 00:07 до 00:52.
"Вибухи в Основʼянському районі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", — написав Терехов.