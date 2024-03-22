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Одеситів просять зменшити споживання електроенергії
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Одеситів просять зменшити споживання електроенергії

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Відключення світла в Одесі
Настільна лампа. Фото ілюстративне: pexels.com

Жителів Одеси та області просять економити електроенергію та зменшити її споживання у пікові години через перенавантаження мережі.

Відповідне звернення 22 березня опублікували у телеграм-каналі Одеської міської ради.

Там також зазначили, що в місті ввели заходи щодо заощадливого використання та економії електричної енергії, а саме:

  • В Одесі на 50% скорочується кількість одиниць міського електричного транспорту на маршрутах до стабілізації ситуації в енергосистемі  регіону та України в цілому, в 
  • Місто дотримуватиметься режиму економії використання вуличного освітлення, скоротив його до 30-40% або через зменшення інтенсивності роботи світлодіодних ламп, або завдяки скороченню кількості увімкнених вуличних ліхтарів.
  • Організації та підприємства просять скоротити споживання електроенергії, яка витрачається на вуличне освітлення, вивіски, борди, зайве освітлення в магазинах, кав’ярнях, торговельно-розважальних центрах та інших закладах.

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