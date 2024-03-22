На Одещині вилучили 76 тис. пачок контрафактних цигарок

В Одеській області вилучили сигарети відомих брендів без марок акцизного податку орієнтовною вартістю шість мільйонів гривень.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України

За їхніми даними, одесит придбав партію цигарок з метою їх подальшого продажу в роздріб на території Одеси. Він орендував складське приміщення, де планував зберігати контрафакт.

У ході обшуків детективи вилучили майже 76 тисяч пачок сигарет. Їхня загальна вартість складає близько шести мільйонів гривень. Наразі детективи БЕБ встановлюють повне коло людей, причетних до схеми незаконного продажу.

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