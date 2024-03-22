Сирський: триває оптимізація військових організаційних структур

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що наразі триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті широкомасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ ввечері 22 березня.

Як відзначив Сирський, за десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів.

“Наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів — спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління”, — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Він пояснив, що деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл.

Одним із пріоритетів Сирський назвав налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. За його словами, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії РФ з перших днів повномасштабного вторгнення.

Крім того, важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом.

“Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися. Посилюємо оборонні спроможності, щоб й надалі нищити ворога та наближати перемогу”, — наголосив Сирський.

Раніше Сирський поінформував, що в українській армії почалася ротація частин та підрозділів, які перебувають на передовій вже тривалий час. За його словами, це позитивно вплине на морально-психологічний стан бійців.