"Вилізли з погреба, сіли і поїхали": історія евакуйованої з Рижівки на Сумщині

Жительці прикордонного села Рижівка, яке з 12 березня перебуває під постійними обстрілами російських військ, вдалося виїхати з родичами у відносну безпеку. Нині жінка пристосовується до нових умов життя в Білопіллі. Про шлях евакуації та допомогу волонтерів - розповіла кореспондентам Суспільного.

Ольга Ліманова — жителька прикордонної Рижівки. Жінка розповідає: до останнього не хотіла виїжджати з села. Проте, 16 березня, на четвертий день перебування в погребі, під постійними обстрілами вирішили з рідними їхати.

Ольга Ліманова. Фото: Суспільне Суми

"Вранці вилізли з погреба, наче затихло трохи. В нас було наготовлено все, машина наготовлена, вже на ходу. Там сумки, що кинули туди, речі, все повкидали, скільки в машину влізло і вранці швиденько сіли в машину і поїхали. Ми почали виїжджати, ворота тільки відкриваємо — почало бахкати”, — згадує жінка.

Під обстрілами, за словами жінки, забирали своїх знайомих та рідних. Виїжджали вшістьох із Рижівки, каже Ольга Ліманова, під щільними обстрілами

“Коли ми їхали по Стукаловці, на злітну смугу у нас вже за спинами лунали гучні звуки такі, вже по селу кидали. Дуже страшно, воно ж від кожного “гепа” все підстрибує всередині і лягає назад”, — говорить Ольга Ліманова.

Ольга Ліманова. Фото: Суспільне Суми

Діставшись Білопілля, жінка тимчасово зупинилась у своєї подруги. Поки шукає собі нове житло, сидіти без діла, каже, не хоче. Тому влаштувалась на роботу в місцевий волонтерський центр і допомагає іншим переселенцям з одягом, який сюди несуть небайдужі.

Ольга Ліманова. Фото: Суспільне Суми

Керівник Білопільського волонтерського центру Сергій Долуда каже: роблять усе можливе, аби придбати переселенцям найнеобхідніше. Тиждень тому один з волонтерів оголосив у своєму телеграм-каналі збір коштів. Зібрати вдалося, каже, близько ста п’ятдесяти тисяч гривень.

Сергій Долуда, керівник Білопільського волонтерського центру. Фото: Суспільне Суми

"Велика кількість ліків закуплена. Вчора навіть просили памперси для дорослих. Люди зносять харчові продукти, звозять одяг.. Його дуже багато, навіть більше, ніж можуть забрати люди, але є з чого вибрати”, — повідомив Сергій Долуда, керівник Білопільського волонтерського центру.

Артем Бабак, волонтер. Фото: Суспільне Суми

"Ми закупили продуктові набори, гігієну, хімію. Кожен, хто прийшов - отримав допомогу і по гігієні і по продуктах. Кожному на індивідуальну допомогу виділили по 500 гривень. Також, допомагаємо і тим, хто залишається на тимчасовому перебуванні в гуртожитку: телевізор, продукти і все, що їм потрібно", — говорить волонтер Артем Бабак.

Рижівка, Сумська область 18 березня 2024 року. Фото: Білопільська громада\Telegram

За інформацією старости Рижівки Сергія Анікіна, постійний обстріл села російськими військами почався 12 березня. Майже всі жителі села виїхали. Там залишаються 5 людей, які не бажають виїжджати.

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