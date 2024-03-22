"Вилізли з погреба, сіли і поїхали": історія евакуйованої з Рижівки на Сумщині

Жительці прикордонного села Рижівка, яке з 12 березня перебуває під постійними обстрілами російських військ, вдалося виїхати з родичами у відносну безпеку. Нині жінка пристосовується до нових умов життя в Білопіллі. Про шлях евакуації та допомогу волонтерів - розповіла кореспондентам Суспільного.
Ольга Ліманова — жителька прикордонної Рижівки. Жінка розповідає: до останнього не хотіла виїжджати з села. Проте, 16 березня, на четвертий день перебування в погребі, під постійними обстрілами вирішили з рідними їхати.
"Вранці вилізли з погреба, наче затихло трохи. В нас було наготовлено все, машина наготовлена, вже на ходу. Там сумки, що кинули туди, речі, все повкидали, скільки в машину влізло і вранці швиденько сіли в машину і поїхали. Ми почали виїжджати, ворота тільки відкриваємо — почало бахкати”, — згадує жінка.
Під обстрілами, за словами жінки, забирали своїх знайомих та рідних. Виїжджали вшістьох із Рижівки, каже Ольга Ліманова, під щільними обстрілами
“Коли ми їхали по Стукаловці, на злітну смугу у нас вже за спинами лунали гучні звуки такі, вже по селу кидали. Дуже страшно, воно ж від кожного “гепа” все підстрибує всередині і лягає назад”, — говорить Ольга Ліманова.
Діставшись Білопілля, жінка тимчасово зупинилась у своєї подруги. Поки шукає собі нове житло, сидіти без діла, каже, не хоче. Тому влаштувалась на роботу в місцевий волонтерський центр і допомагає іншим переселенцям з одягом, який сюди несуть небайдужі.
Керівник Білопільського волонтерського центру Сергій Долуда каже: роблять усе можливе, аби придбати переселенцям найнеобхідніше. Тиждень тому один з волонтерів оголосив у своєму телеграм-каналі збір коштів. Зібрати вдалося, каже, близько ста п’ятдесяти тисяч гривень.
"Велика кількість ліків закуплена. Вчора навіть просили памперси для дорослих. Люди зносять харчові продукти, звозять одяг.. Його дуже багато, навіть більше, ніж можуть забрати люди, але є з чого вибрати”, — повідомив Сергій Долуда, керівник Білопільського волонтерського центру.
"Ми закупили продуктові набори, гігієну, хімію. Кожен, хто прийшов - отримав допомогу і по гігієні і по продуктах. Кожному на індивідуальну допомогу виділили по 500 гривень. Також, допомагаємо і тим, хто залишається на тимчасовому перебуванні в гуртожитку: телевізор, продукти і все, що їм потрібно", — говорить волонтер Артем Бабак.
За інформацією старости Рижівки Сергія Анікіна, постійний обстріл села російськими військами почався 12 березня. Майже всі жителі села виїхали. Там залишаються 5 людей, які не бажають виїжджати.
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