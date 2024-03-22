Упродовж семи місяців Савета Кухарчук, донька якої Наталія Хімчинська загинула на фронті торік у серпні, намагалася написати заяву на отримання одноразової грошової допомоги, однак не могла цього зробити. Це 15 мільйонів гривень, які виплачують сімʼям загиблих військових. Наталія сама виховувала двох синів. Після її загибелі ними опікується мама військової. Суспільне Чернівці розповідає історію сім'ї полеглої військової з села Михальча Чернівецької області та як родинам загиблих військових отримати цю виплату.

Мама та син полеглої військової Наталії Хімчинської біля її могили. Суспільне Чернівці

Могилу бачать з вікна

Військовослужбовиця Наталія Хімчинська загинула від артилерійського обстрілу у Харківській області 7 місяців тому. Її могилу з прапором на кладовищі села Михальча, рідні бачать з вікна свого будинку. Мама та сини Наталії приходять сюди та приносять квіти, гроші на які їм передає чоловік загиблої Олексій. Він проживає в іншій області. Пара одружилася на фронті у грудні 2022 року. Чоловік познайомився з сім'єю Наталії лише на її похороні.

Савета Кухарчук розповідає, що її донька загинула 7 серпня 2023 року. Залишилося двоє внуків. Одному на той час було 18 років, іншому — 11. Зараз вони живуть з бабусею. Старший навчається на електрогазозварювальника, а молодший — у місцевій школі.

"Моя донька росла без батька. Батько залишив, коли їй було 5 років — ми розійшлися. Вона була бойова така. Могла постояти за себе. У нас багато військових у родині", — каже Савета.

Савета просила доньку, щоб та не йшла до війська. Але Наталія зробила так, як вирішила. Дітей залишила з мамою, а сама у 2021 році підписала контракт зі Збройними Силами на три роки. Коли Савета дізналася про загибель доньки, то не могла повірити. Не вірить і досі. Все чекає, що Наталія повернеться. Хоч і усвідомлює, що похоронила її.

Хата згоріла. На роботі — скоротили.

За майже півроку до загибелі доньки будинок родини у селі Михальча згорів через коротке замикання мережі. Савета з онуками залишилися жити там. Уже рік вона облаштовує оселю заново. Щоб мати на це гроші — продала худобу та позичає гроші у родичів-військових.

"Згоріло все, залишилися тільки стіни. Дах згорів повністю. А те, що не згоріло, то все намокло. До такого стану, що перебирала, перебирала, а решту повикидала. Залишилася без нічого і нікого. Добре, що ці стіни не згоріли," — пригадує Савета.

Сини та мама полеглої військової Наталії Хімчинської біля будинку. Суспільне Чернівці

Після пожежі Саветі з дітьми допомагали односельці. Найбільше долучилася школа, в якій навчається молодший онук. Сільська рада дала 80 тисяч гривень. За ці гроші перекрили хату. На той час жінка працювала молодшою медсестрою виїзної бригади швидкої допомоги. Співробітники також зібрали гроші на ремонт будинку. Однак згодом Савету скоротили. Родина залишилася без грошей. А потім загинула донька.

"Грошей треба і треба. Я подала всі документи, сказали, що опікунські будуть вам, на дрова. Будуть пільги. Подала документи, а вони кажуть, що ми вам не можемо нічого начислити — чекайте, поки не начислять пенсію. І так 7 місяців. Худобу продала. Позичала в брата і племінника, які воюють. Тепер, слава богу, день назад дали пенсію одному і другому внукам. Мені ще не дали", — каже Савета.

Фото полеглої військової Наталії Хімчинської з села Михальча. Суспільне Чернівці

15 мільйонів гривень від держави

Сім’я загиблої військовослужбовиці має право отримати від держави одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. Для цього має написати заяву та подати пакет документів у районний ТЦК. Савета каже, що сім місяців контактувала з представником Сторожинецького центру комплектування, аби написати таку заяву. Але, за її словами, він просив почекати.

"У військкомат не зайдеш так. Там до воріт дійшов — усе, далі ти не можеш. Дзвониш йому. Він підняв, каже, що сьогодні вихідний. Я прошу людину, а він — чекайте. Уже дзвонила на гарячу лінію, щоб мені допомогли оформити. Якби оформила документи, то вже знатиму, що чекаю грошей. А це чекаю і не знаю, чого чекаю", — говорить Савета.

Журналісти Суспільного подавали запит до обласного ТЦК та просили, зокрема, пояснити, чому Савету Кухарчук 7 місяців просять чекати та як вона може написати заяву на одноразову допомогу. Відповідь отримали 14 березня. У відповіді йдеться, що днем раніше матір загиблої військової таки подала документи.

У ТЦК не відповіли на всі запитання, однак повідомили, що представники Сторожинецького центру комплектування пояснювали Саветі, що потрібно подати документи, які підтверджують право на звернення в інтересах неповнолітнього онука. А також повідомляли, що потрібні документи, які підтверджують право повнолітнього внука отримати одноразову грошову допомогу, якщо такі підстави є.

За словами адвокатки Людмили Янчук, право на частку мають лише неповнолітні діти або ж утриманці. Це передбачено постановою Кабміну № 168.

Водночас Савета каже, що до інтерв’ю з журналістами Суспільне Чернівці представники ТЦК не надавали їй список потрібних документів для написання заяви.

Заяву написала після розмови з журналістами

За словами Савети Кухарчук, після того, як вона розповіла журналістам Суспільне Чернівці про труднощі з оформленням одноразової допомоги, їй зателефонували з ТЦК та запросили прийти разом зі старшим онуком. Тільки тоді їй пояснили, що повнолітній син загиблої спершу має відмовитися від цієї допомоги, а Савета — написати заяву на її отримання.

"У цей же день, коли ми пішли писати заяву на допомогу цю, в цей же день ми написали й відмову, бо вони нас раніше не ставили до відома. Я знала про це від зятя Олексія", — каже Савета.

Що кажуть у ТЦК

Водночас представник обласного центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тирша у коментарі Суспільному сказав, що Савета Кухарчук не приходила раніше писати заяву на одноразову допомогу саме через необхідність відмови внука.

"Їй пояснювали, що необхідна нотаріальна відмова повнолітнього сина. Бо його частка заморозиться. Як я розумію, вона зрозуміла, що його хочуть позбавити. Хоча не позбавити. Ця допомога розподіляється на заявників. Вона отримує, неповнолітній син отримає. Частка повнолітнього розподіляється на них. Людям пояснюють, а вони думають, що їх дурять. І через це деякі процеси у нас затягуються по півроку," — каже Олександр Тирша.

Доводом представників ТЦК про те, що вони надавали роз’яснення Саветі про документи є також те, що вона через ТЦК оформлювала пенсію для родичів загиблих військових. Савета підтверджує, що була біля центру комплектування, коли забирала потрібну довідку. Водночас, за словами жінки, тоді її теж попросили почекати з написанням заяви на допомогу в 15 мільйонів.

Гроші поділять порівну

Пенсію, як родичці загиблої військової, Саветі призначили у лютому.

А на одноразову грошову допомогу, згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та постановою Кабміну № 168, право мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, а також утриманці.

Тому в сім’ї Хімчинської гроші поділять рівними частками між чоловіком загиблої, Саветою, як мамою, та ще одну частку жінці виплатять як опікунці неповнолітнього сина Наталії.

А щоб сім’я полеглої Наталії отримала одноразову виплату 15 мільйонів гривень, документи з районного ТЦК мають прийти до обласного, звідти — у департамент соцзабезпечення міноборони, пояснювала Суспільному представниця відділу оформлення допомог Чернігівського ТЦК Маргарита Коробова. Далі висновки має зробити кадровий центр ЗСУ. І тоді спеціальна комісія при міноборони та генштабі зможе призначити виплату.

Сини та мама полеглої військової Наталії Хімчинської біля її могили. Суспільне Чернівці

"Не маю права опускати руки"

Савета каже, що найтяжче їй бачити, як молодший внук переживає втрату. Хлопчик просинається вночі та кличе маму. Бабуся його заспокоює, хоча й сама заспокоїтися не може.

"Виходжу сама на вулицю і хочу рикати. Ви розумієте? Я хочу кричати, як звір. Добре, що тут людей близько немає. Це біль такий, що нічим його не можна залікувати. Це просто постійний біль, який не проходить", — ділиться Савета.

Савета, як і її донька, росла без батька. Виросла сильною і звикла все робити сама. І нині каже, що попри біль, не має права опускати руки. Бо є внуки, яким потрібна її підтримка. Жінка хоче, аби вони виросли сміливими, справедливими і добрими.

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