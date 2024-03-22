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Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
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Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж

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ППО, Нацгвардія, вторгнення, служба, Житомир, 20 березня, 2024 рік
Військовослужбовці НГУ, Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Почувши сигнал тривоги, ми прямуємо в укриття, вони ж поспішають на бойові позиції, щоб захищати небо над Житомиром. Щоб зайняти позицію і перехопити цілі, військові мають до 26 секунд. Їхня мета — знешкодити будь-яку повітряну ціль, яка може загрожувати місту.

Про це Суспільному напередодні Дня Національної гвардії України розповіли житомирські нацгвардійці, які працюють у протиповітряній обороні.

Вони показали, як проходить їхня робоча зміна. Детальніше дивіться згодом у сюжеті на Суспільному на читайте на сайті Суспільне Житомир.

Усі зйомки та кадри були погоджені з НГУ, є ілюстративними та проводилися далеко від позицій.

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Машина НГУ, Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Військовослужбовці НГУ, Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Військовослужбовець НГУ, Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Військовослужбовці НГУ, Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Військовослужбовець НГУ, Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Військовослужбовець НГУ, Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Військовослужбовець НГУ, Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Військовослужбовці НГУ, Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Військовослужбовець НГУ, Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Військовослужбовці НГУ, Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Приціл для ведення вогню по повітряним цілям. Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Військовослужбовець НГУ, Житомир, 20.03.2024. Суспільне Житомир

Як проходить зміна нацгвардійців, які захищають небо над Житомиром. Фоторепортаж
Навчання мобільної вогневої групи. Березень, 2024 рік. фото, надане Суспільному бійцями Нацгвардії

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