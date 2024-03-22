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Суперсила, супермаски та фестивалі: на Хмельниччині відкрили дитячий простір
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Суперсила, супермаски та фестивалі: на Хмельниччині відкрили дитячий простір

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Дитячий простір із творчою майстернею та ігровим майданчиком від сьогодні, 25 березня, діє у Старокостянтинівській центральній публічній бібліотеці, що на Хмельниччині.

Зі слів виконувачки обов’язків директора Лілії Суходольської, в місті це — перший центр, який може трансформуватися з бібліотеки у розважальну платформу.

Валентина зі Старокостянтинова з сином Іваном прийшла в новий дитячий простір. Хлопчику, розповіла, подобаються машинки та динозаври. Знайшли там заняття і дві доньки Валентини.

"Дітям цікаво, вони розвиваються, з задоволенням приходять. Старшій моїй донечці подобається читати книжки, багато цікавих нових книжок тут є. Вона з захопленням чекає, коли нові книжки постачаються. Середній подобається приходити на майстер-класи", — розповіла Валентина Юрчук.

Суперсила, супермаски та фестивалі: на Хмельниччині відкрили дитячий простір
Софія прийшла у простір читати книгу, 25 березня 2024, Хмельниччина. Суспільне Хмельницький

Донька Валентини — Софія розповіла, що цікавиться різною літературою: "Я люблю читати цікаві якісь історії про казкових героїв, люблю ще читати про письменників, яких ще не знаю, цікавлюся ними".

Дитячий простір є частиною Старокостянтинівської центральної публічної бібліотеки. Як розповіла Лілія Суходольська, він орієнтований на дітей віком до 13 років: "Можуть діти працювати у творчій майстерні, є книги, інтерактивна дошка, ігровий майданчик. Цей простір, де наймолодші мешканці нашої громади, наймолодші читачі можуть із задоволенням провести свій вільний час".

Суперсила, супермаски та фестивалі: на Хмельниччині відкрили дитячий простір
Діти грають в настільний футбол, 25 березня 2024, Хмельниччина. Суспільне Хмельницький

Зі слів Лілії Суходольської, у місті це — перший дитячий простір, який трансформується залежно від потреби читачів. Роботи тривали пів року. Відкрити такий простір вирішили, аби підтримати дітей у воєнний час, розповіла керуюча справами виконкому міської ради Наталія Шабельник.

"Ми оновили повністю усе приміщення, зняли все старе, пофарбували стіни, стелю. Освітлення зробили абсолютно все нове. Фінансування отримали з бюджету міста через програми культурної політики", — каже Наталія Шабельник.

Суперсила, супермаски та фестивалі: на Хмельниччині відкрили дитячий простір
Психологиня проводить майстер-клас "Маска моєї суперсили", 25 березня 2024, Хмельниччина. Суспільне Хмельницький

Техніку та меблі для дитячого простору купили представники благодійного фонду "Рокада". Зі слів регіональної координаторки Хмельницького осередку фонду Тетяни Сич, в області це сьомий такий простір: "Основна мета діяльності безпечних просторів у Хмельницькій області полягає в тому, щоб у громаді був простір, де можна проводити роботу з дітьми, яка спрямована саме на стабілізацію їхнього внутрішнього стану і на успішний інтеграційний процес діток внутрішньопереміщених до місцевої громади".

Соціальна психологиня фонду Людмила Бездітна на майстер-класі "Маска моєї суперсили" допомагає, розповіла, дітям боротися з тривожністю: "Наприклад, можна сказати, що в нас є така суперсила, ми — відважні українці, і в нас є супермаска, вона може надати нам відваги, що ми можемо не хвилюватися, все буде добре".

У дитячому просторі в бібліотеці окрім майстер-класів, розповіла виконувачка обов’язків її директора, будуть організовувати різні розваги та фестивалі.

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