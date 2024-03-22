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У Полтаві забруднюють Пушкарівські ставки: хто до цього причетний
ЕКОЛОГІЯРегіони

У Полтаві забруднюють Пушкарівські ставки: хто до цього причетний

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Деякі полтавці скаржаться на сморід Пушкарівських ставків, куди зливають нечистоти. Туди стікають каналізаційні стоки із житлових будинків та місцевих підприємств.

Про це Суспільному повідомила головна спеціалістка інспекції з контролю за благоустроєм Неля Соколова.

Полтавець Олег Фетісов рибалить на Пушкарівських ставках. Пенсіонер скаржиться на брудну воду, сморід та хвору рибу.

У Полтаві забруднюють Пушкарівські ставки: хто до цього причетний
Жителі Полтави прийшли рибалити порибалити на Пушкарівські ставки. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

"То ж, мабуть, з каналізації, чи звідки воно біжить, біжить все сюди. Риба пропадає іноді, зараз вона чумна ходить", — розповів місцевий житель Олег Фетісов.

"Забруднення тут регулярні. Тут практично щороку щось трапляється. То каналізацію прорве, що сюди річка біжить. Цього року пішли на рибалку, а там вода бігла. Це вона вже трохи очистилася, а раніше там піна з метр стояла. І риба дохла валяється.", — додав місцевий житель Олександр Пасюта.

У Полтаві забруднюють Пушкарівські ставки: хто до цього причетний
Через забруднення на ставках гине риба. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

За словами місцевих, Пушкарівські ставки забруднюють уже більше десяти років. Щороку сюди зливають нечистоти.

"Це місце, де початок цього струмка. А це труба пластмасова йде із заправки АЗС, скидають сюди теж. Сюди вода брудна йде, коли дощ сильний піде. Бензинові плями сюди в ставок потрапляють. Основна проблема Пушкарівського ставка – цей вузол", — розповів місцевий житель Валентин Прасок.

У Полтаві забруднюють Пушкарівські ставки: хто до цього причетний
Труби з яких стікають нечистоти до ставків. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

14 березня виїзна комісія міської інспекції з контролю за благоустроєм обстежила зливову каналізацію, з якої стікає до ставків. Виявили, що нечистоти до ливнівок скидають через іншу трубу з місцевих підприємств. Про це Суспільному повідомила головна спеціалістка інспекції контролю за благоустроєм Неля Соколова.

"Встановити, хто винний в цих скидах, звісно, це не санкціоновані скиди, сьогодні неможливо. Можемо тільки припустити, що десь якась робота підприємств і незаконні підключення", — повідомила головна спеціалістка інспекції контролю за благоустроєм Неля Соколова.

У Полтаві забруднюють Пушкарівські ставки: хто до цього причетний
Ділянка ставку, куди найбільше витікає нечистот. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

"Вийшли аж до вулиці Решетилівська біля шляхопроводу. Початок струмка зливового починається звідти. На шляху цього колектора є мийки, дуже багато підприємств. Треба працювати з ними. Відношення каналізаційної системи нашого підприємства немає ніякого до цього потоку", — розповів радник з виробничих питань КП "Полтававодоканал" Василь Забишний.

У Полтаві забруднюють Пушкарівські ставки: хто до цього причетний
Відповідь на запит Суспільного. Фото: Суспільне Полтава

У відповіді на запит Суспільного представники Державної екологічної інспекції центрального округу повідомили, що не знають, на чиєму балансі перебувають мережі зливової каналізації і хто контролює витік з них. Тому і не здійснюють перевірок. Відповідальність покладають на міську раду.

У Полтаві забруднюють Пушкарівські ставки: хто до цього причетний
Пушкарівські ставки забруднені сміттям та пластиковими пляшками. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

"Фахівці лабораторного центру взяли відповідні проби води на дослідження, ми їх зараз отримали. Основна причина – це каналізаційні стоки", — додала головна спеціалістка інспекції контролю за благоустроєм.

У Полтаві забруднюють Пушкарівські ставки: хто до цього причетний
Пушкарівські ставки забруднюють уже понад десять років. Суспільне Полтава

За словами Нелі Соколової, міська інспекція контролю за благоустроєм надішле запит до Держекослужби, щоб організувати спільні перевірки та встановити, що саме забруднює ставки.

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