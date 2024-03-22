Рівненщина братиме участь у пілотному етапі міжнародного дослідження якості освіти — PISA-2025. Воно оцінює здатність учнів використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті. Два заклади освіти області є учасниками дослідження.

Про це Суспільному повідомив регіональний координатор Українського центру оцінювання якості освіти в Рівненській області Ігор Опольський.

Що таке PISA

Programme for International Student Assessment — це програма міжнародного оцінювання учнів, створена за ініціативою Організації економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР).

Дослідження PISA спрямоване на оцінювання систем освіти в різних країнах світу. Тестують 15-річних учнів та студентів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти. Зокрема, визначають рівень володіння читацькими, математичними й природничо-науковими компетентностями.

“Дослідження визначає наскільки добре учні можуть скористатися здобутими знаннями з цих галузей і вирішувати різні ситуації саме на практиці, у реальному житті. З погляду держави, це важливо насамперед для оцінки стану своєї освітньої системи та аналізу її місця серед інших країн у світі: США, Китай, Велика Британія, Німеччина, Польща”.

Міжнародне дослідження PISA організовують раз на три роки, починаючи з 2000-го, за рахунок членських внесків країн-учасниць. В Україні тестування проводили у 2018 та 2022 роках.

PISA-2025 в Україні й на Рівненщині

Наразі готуються до проведення третього етапу PISA-2025 в Україні. Він відбудеться у 2025 році, в тому числі й на Рівненщині. Розпочнеться дослідження у квітні 2024 року. Його учасниками є два освітні заклади області, зазначив Ігор Опольський:

“PISA-2025 реалізується в три етапи: підготовчий, пілотний, основний. Зараз ми перебуваємо саме на пілотному, який передбачає апробацію інструментарію цього дослідження відповідно до контексту країн-учасниць. В основний період буде проводитися тестування і підготовка міжнародного та національного звітів”.

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