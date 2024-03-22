23 та 24 березня на Полтавщині буде хмарна погода, місцями пориви вітру та невеличкий дощ.

Про це Суспільному розповіли в обласному гідрометцентрі.

Погода на 23 березня у Полтавській області

У Полтавській області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Удень повітря прогріється від +7 до 12 градусів тепла. Вночі температура у регіоні буде від 2 до +3 градусів. По місту вночі 0 градусів, вдень + 9 до +14.

Погода на 24 березня у Полтавській області

На неділю у регіоні прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вдень місцями дощ. Вітер південно-західний від 8 до 13 метрів за секунду. Вдень пориви від 15 до 18 метрів за хвилину. Температура вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень від +9 до 14 градусів вище нуля.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook