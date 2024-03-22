Навесні на Полтавщині планують засадити більше п’яти сотень гектарів лісу. Зокрема, формують мішаний. Висаджують сосни і листяні дерева – берези, ясени, липи та інші.
Про це повідомили Суспільному у пресслужбі Слобожанського лісового офісу.
"Сіянці придатні для посадки тоді, коли отут закладалася у них брунька. Тобто це є сигналом, що ми можемо їх висаджувати", — розповів провідний інженер лісових культур філії "Гадяцьке лісове господарство" Світлана Омельченко.
Працівники Гадяцького лісгоспу саджають однорічці сіянці сосни звичайної. Працюють на території Лютенського лісництва.
"Робимо луночку, потім вставляємо у луночку сіянець сосни, потім другим рухом меча Колесова притискаємо відразу знизу, потім зверху, потім цю луночку притоптуємо", — продовжив лісничий Лютенського лісництва Олександр Пішняк.
Висаджують ліс поблизу села Млини у Лютенській громаді.
"Схема посадки залежить від породи, у цьому випадку у нас сосна звичайна. Відстань між сіянцями у рядку – 50 сантиметрів, відстань між рядками – три метри", — розповів головний лісничий філії "Гадяцьке лісове господарство" Сергій Тимошенко.
Крім сосни звичайної, саджатимуть тут і березу повислу. Цієї весни на території цього лісництва планують засадити ділянку майже у шість гектарів, її отримали від громади, каже директор Гадяцького лісгоспу Ігор Федій.
"Ця ділянка не була у сільськогосподарському використанні. Раніше було дуже багато худоби, вона використовувалась під випасання худоби. Зараз худоби у селах зменшилось і ці ділянки просто пустують. І тому ми спільно з громадою ухвалили рішення. І я думаю, тут плюс є і для громади тому, що у майбутньому виростуть лісові насадження, збільшаться "легені" нашої планети", — додав директор філії "Гадяцьке лісове господарство" Ігор Федій.
До висадки лісу тут долучаються і жителі громади.
"Для мене не важко було тому, що просто садила деревця у луночку, яку робили інші люди. Цього року уперше садила, а взагалі це друга моя посадка. Буде зелено, гарно", — продовжила жителька Лютенської громади Наталія Гребеножко.
Цієї весни на Полтавщині планують посадити 560 гектарів мішаного лісу. На цих площах висадять майже чотири мільйони саджанці дерев, повідомили у пресслужбі Слобожанського лісового офісу. Це, зокрема, берези, ясени, липи та дуби.
"Вони вирощені у нас на базову лісовому розсаднику, який на території філії. Оцим малюкам, що у мене в руках – рік. Вони були висіяні минулої весни із насіння, яке ми заготували. На новорічні ялинки, які ви звикли бачити, ми вирощуємо у середньому десь три-п’ять років, хто яку захоче. Щоб виросла двометрова, то десь то десяти років", — додала провідний інженер лісових культур філії "Гадяцьке лісове господарство" Світлана Омельченко.
Весняна висадка лісу в регіоні триватиме орієнтовно ще два тижні.
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