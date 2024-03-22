Майже 66 мільйонів гривень боргують споживачі підприємству "Чернівцігаз" за розподіл газу. Найбільше – у Чернівцях. Суспільне Чернівці розповідає, як компанія повертає заборгованість та чи може відключати боржників від послуги.

Скільки боргують буковинці

Понад 80 тисяч буковинців мають борг за розподіл газу – йдеться про послугу, яку вони отримували до кінця лютого. Загальна сума заборгованості становить майже 66 мільйонів гривень, з них 24 мільйони – боржники з Чернівецької громади.

Є споживачі, які боргують від кількох копійок до 30 тисяч гривень, розповів Суспільному комерційний директор підприємства Віталій Рейда.

Як повертають борги через суд

Торік підприємство звернулося до суду, щоб повернути борги понад 2 тисяч споживачів. Так стягнули 4 мільйони гривень. Першочергово, до суду подають на споживачів, які мають понад три тисячі боргу. Крім цього, людина має сплатити судові витрати – це орієнтовно три тисячі гривень.

"Тобто, замість трьох тисяч боргу, споживач витратить шість тисяч гривень. Тому враховуємо економічну доцільність: щоб не подати до суду за 10 гривень боргу, а людина сплатить ще 3 тисячі. Надсилаємо споживачу досудове попередження із сумою заборгованості – якщо борг не сплачують впродовж 10-20 днів, йдемо до суду", – каже Рейда.

Чи може розтермінувати борг

Людина може реструктуризувати борг, тобто розділити його сплату на кілька місяців. Рейда каже, для цього споживач має сплатити половину боргу, іншу половину розтермінувати на період до 6 місяців.

Чи можуть відключити від послуги

Якщо людина не повертає борг, "Чернівцігаз" може звернутися до компанії "Газмережі", яка з березня відповідає за розподіл газу буковинцям. Тоді споживача можуть відключити від послуги. Водночас першочергово намагаються повертати борги через суд.

"Сьогодні ми не будемо йти до споживача й відключати газ. Ми до таких дій не вдавалися, зокрема, й після скасування мораторію. Думаю, ще місяць-два не будемо. Краще до цього не доводити, бо потім людина ще платить гроші за відключення та підключення – це може вартувати до 4 тисяч гривень, залежно від складності робіт", – каже Рейда.

Що відомо про переплати за розподіл газу

З березня за розподіл газу буковинцям відповідає обласна філія "Газмережі", бо компанії "Чернівцігаз" призупинили ліцензію. Водночас переплати за послугу не переводять на рахунки нового оператора автоматично – це роблять на банківські рахунки споживачів.

Рейда каже, переплати повертають впродовж кількох днів, однак для цього людина має подати заяву. Так споживачам вже повернули 500 тисяч гривень переплат із загальної суми у майже 7 мільйонів.

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