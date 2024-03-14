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Як буковинцям повернути переплату за розподіл газу: пояснення
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Як буковинцям повернути переплату за розподіл газу: пояснення

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Як буковинцям повернути переплату за розподіл газу: пояснення
Фото ілюстративне. Джерело: usionline.com

Буковинці, які мають переплату за розподіл газу в компанії "Чернівцігаз", можуть повернути гроші. Для цього потрібно подати заяву – опісля переплату повернуть на банківські рахунки споживачів. Загалом компанія має повернути майже 7 мільйонів гривень переплат.

Про це повідомили Суспільному у компанії.

З березня за розподіл газу буковинцям відповідає обласна філія "Газмережі", бо компанії "Чернівцігаз" призупинили ліцензію. Водночас переплати за послугу не переводять на рахунки нового оператора автоматично – це роблять на банківські рахунки споживачів за їхніми заявами.

Як повернути переплату

Для цього потрібно подати заяву про повернення грошей до Центру обслуговування клієнтів АТ "Чернівцігаз". Також надати копію паспорта, коду платника податків, довідку з реквізитами банківського рахунку та копії квитанції із сумою переплати.

зразок заяви на повернення переплати за розподіл газу
Зразок заяви на повернення переплати за розподіл газу. Джерело: facebook/Чернівецька філія "Газмережі"

Як дізнатися розмір переплати

Для цього потрібно звернутися до контакт-центру або центру обслуговування клієнтів:

  • 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888;
  • 0372-93-19-04;
  • 067-444-8-104.

Також можна порівняти проплати за особовим рахунком.

Водночас майже 70 мільйонів гривень "Чернівцігазу" боргують споживачі. Заборгованість треба сплатити на рахунки "Чернівцігазу":

  • код ЄДРПОУ 03336166;
  • IBAN: UA 363563340000026031301008002;
  • АТ Ощадбанк МФО 356334.

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