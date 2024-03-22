Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 22 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
У Дніпрі на Лівому березі черги за питною водою
У Дніпрі на Лівому березі черги біля кіосків з питною водою, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У місті через перебої зі світлом є проблеми з водопостачанням.
У Кривому Розі повністю відновили електропостачання
У Кривому Розі повністю відновили електропостачання, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
У Кам'янському затримали ймовірного гвалтівника 16-річної дівчини
У Кам`янському затримали місцевого жителя та повідомили йому про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої.
За даними слідства, ввечері на одній із вулиць міста підозрюваний побачив 16-річну дівчину та почав переслідувати. Наздогнавши та застосувавши силу, чоловік зґвалтував її.
Обстріли Дніпропетровщини: ситуація з електрикою станом на вечір
Станом на 18:30, 27 тисяч абонентів на Дніпропетровщині досі залишаються без електрики через ранкові обстріли.
Крім енергооб'єктів, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. У Дніпрі пошкоджені освітні заклади, лікарня, дев'ять багатоповерхівок, шість приватних будинків, авто. У районі – понівечені дев'ять сонячних панелей.
На Павлоградщині побиті оселі, господарська споруда та легковик.
Через обстріли Нікополя поранено чоловіка
57-річний чоловік поранений через обстріли Нікополя 22 березня. Він лікуватиметься вдома.
Загалом війська РФ 10 разів били по Нікополю дронами та артилерією. Пошкоджені приватні будинки та дві господарські споруди. Зайнялося авто.
Коли у Дніпрі завершать опалювальний сезон
У Дніпрі готуються до завершення опалювального сезону 2023-2024 років. Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті міської ради.
За повідомленням, відключать теплопостачання у разі підвищення середньодобової температури повітря до 8 градусів тепла упродовж трьох діб.
Ранкова атака РФ: яка ситуація з теплом, водою та світлом в регіоні
Енергетики відновили світло для 375 тисяч абонентів на Дніпропетровщині після ранкових обстрілів РФ. Досі без електрики — близько 35 тисяч людей. Переважно у Павлограді. Ремонтні роботи тривають
Також повністю відновили водопостачання. Тернівка і частково Павлоград – поки що без тепла.
Стан в енергетиці на Дніпропетровщині — Міненерго
Після масованої ракетної атаки на енергоінфраструктуру України на Дніпропетровщині станом на 15:00 22 березня відключено 150 тисяч споживачів, мережеві обмеження застосовуються для понад 10 тисяч абонентів, повідомили у Міненерго.
У державну власність повернули понад 700 гектарів полігону на Дніпропетровщині
Міністерство оборони України повернуло земельну ділянку полігону, яку незаконно вилучили місцеві депутати однієї з територіальних громад Дніпропетровщини. У день повномасштабного вторгнення вони передали до комунальної власності 740 гектарів.
Винних планують притягнути до відповідальності, а ділянку використовуватимуть за призначенням.
У Кам'янському відновили електропостачання
Електроенергія надходить у повному обсязі, про це повідомив очільник міста Андрій Білоусов. Нині ще ведуть роботи з відновлення теплопостачання. Планують налагодити і рух трамваїв.
Поліцейські Дніпра документують наслідки ранкової масованої атаки російської армії
Поліцейські працюють на місцях російських атак та документують злочини армії рф проти мирного населення. За словами правоохоронців, станом на 14:00 вони вже мають 28 повідомлень про пошкодження майна громадян. Звернулися мешканці декількох районів міста. У квартирах, магазинах та приватних будинках пошкоджено дахи, стіни та балкони, автомобілі, вибито вікна. Всі постраждалі внаслідок ворожого обстрілу можуть звернутися до відділень поліції або на спецлінію "102".
На Дніпропетровщині запрацює проєкт допомоги військовим
На Дніпропетровщині презентували проєкт для ветеранів російсько-української війни. Всі учасники – військові з тяжкими травмами та ампутованими кінцівками. Охочі можуть безоплатно навчатися на магістратурі, викладати у школах "БЖД" та "Захист України", отримати гранти на власні бізнеси, пройти курси керування автівкою та інше.
Долучитися можна через обласну військову адміністрацію.
У Дніпрі з вогню врятували двох людей та кота
На житловому масиві Сокіл-1 о 5:33 сталася пожежа у дев'ятиповерхівці. Займання виникло в кімнаті квартири на п'ятому поверсі. Спалахнули речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів.
Рятувальники вивели з вогню дві людини та винесли кота. Загасили пожежу о 06:19.
У Дніпрі відновлюють рух електротранспорту
За повідомленням міського департаменту транспорту, трамваї № 1 та № 5 курсують за повним маршрутом. Усі маршрути електротранспорту працюють у штатному режимі.
У Кривому Розі відновили постачання води та тепла
У Кривому розі ліквідували наслідки обстрілу армії РФ. Про це повідомив керівник Ради оборони Олександр Вілкул. За його словами, нині налагодили постачання води та тепла. Місто заживили на 99%, енергетики точково проводять роботи, здебільшого у Тернівському районі. Увесь електротранспорт працює, окрім наземного трамвая на Цемзавод. Електропостачання відновили і у Нікопольському районі, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
На Дніпропетровщині через знеструмлення шахт довелося проводити евакуацію гірників
Під час атаки російської армії вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без живлення. На робочих місцях була 1060 шахтарів, повідомили у ДТЕК. На підприємстві задіяли резервні джерела живлення та провели евакуацію гірників. Після – усі робітники пройшли медичне обстеження.
Відновлення електропостачання у Камʼянському
Міський голова Камʼянського Андрій Білоусова повідомив, нині енергетики вже завершують відновлювальні роботи. Обіцяють, що в найближчий час розпочнеться підключення споживачів до електропостачання.
Відновлення водопостачання у Дніпрі та області
За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, наразі обласний водоканал провів роботи з відновлення електропостачання для внутрішніх потреб. Запустили насосні станції. Відтак, орієнтовно за дві години, жителі Кам'янського, Верхньодніпровська та Криничок будуть із водопостачанням. Після, години за три, вода дійде і до жителів правого берега Дніпра.
У Камʼянському через атаку російської армії є перебої зі світлом, опаленням та зв'язком
У Камʼянському через атаку російської армії є перебої зі світлом та опаленням, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Світлофори частково не працюють. Магазини у місті заживлені від генераторів, проте є перебої зі звʼязком. Подекуди розрахуватися карткою неможливо.
У Дніпрі можуть бути проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста – Філатов
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що можуть бути проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста – вулицях Робочій, Фабра тощо. Відновити тиск міськводоканал обіцяє до 21:00, містян закликають зробити запаси води.
У Дніпрі відсутнє теплопостачання на деяких вулицях
Відсутнє теплопостачання на житловому масиві Придніпровськ у Дніпрі.
Також відсутнє електроживлення на двох котельнях. Без опалення 156 будинків на таких проспектах та вулицях : просп. О. Поля, просп. Б.Хмельницького, вул. Незалежності, вул. Гавриленка, вул. Новосільна, вул. Міського Лісу, вул. Пилипа Орлика, вул. Леоніда Стромцова.
Котельні запрацюють після відновлення електроживлення, йдеться у повідомленні міськради Дніпра.
У небі над Дніпропетровщиною знищили 14 ракет та 7 БпЛА
14 ракет та 7 БпЛА знищили сили протиповітряної оборони у небі над Дніпропетровщиною, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Через атаку армії РФ у деяких містах області обмежили послуги з постачання тепла ,
За інформацією АТ "Криворізька теплоцентраль", через пошкодження мереж послуга з постачання теплової енергії тимчасово обмежена за такими адресами:
У Покровському районі
- мкрн. 5-й Зарічний, 32А, 61-72, 81-90;
- вул. Нарвська, 21;
- вул. Федора Караманиць, 25, 27, 29, 34Б, 35А,
- вул. Романа Шухевича, 2, 4, 6, 7-11;
- вул. Захисників Азовсталі, 11/1, 18;
- вул. Писемського, 12;
- вул. Військового тилу, 11;
- вул. Саласюка, 61, 62;
- мкрн. Індустріальний, 60, 77, 78, 79;
- вул. Електрична, 8б;
- вул. Історична, 3;
- вул. Українських добровольчих батальйонів, 1;
- вул. Січеславська, 1, 1Б, 2, 2а, 3, 5-12, 13а, 14, 16, 18, 20-28, 30;
- вул. Славна, 1, 4-11, 13, 15, 17, 19
- вул. Синьоводська, 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- вул. Кирило-Мефодіївська, 2, 2а, 4;
- вул. Дишинського, 19, 23, 27, 30, 32;
- вул. Дубова Балка, 7, 29, 33, 35 ;
- вул. Казахська, 5, СШ-44 - СШ-86 ;
- вул. Віри Нікітіної, 15а, 19;
- вул. Сержанта Рзянкіна, 1, 2, 7, 9, 11;
- вул. Святоандріївська, 10А, 17, 19 ;
- вул. Кропивницького, 30, 32 ;
- вул. Міжпланетна, 13;
- вул. Рекордна, 1, 2, 3, 5, 5а, 7 ;
- вул. Лисяка, 2, 4, 6, 10, 18,;
- вул. Глаголєва, 2, 4;
- вул. Ракітіна, 11, 20;
- вул. Музична, 2, 4;
- вул. Рекордна, 1, 2, 3, 5, 5а, 7;
- вул. Філатова, 30;
- вул. Одеська, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
- вул. Підрозділу "Альфа", 5, 7;
- вул. Упіта, 35, 39, 45, 58, 62;
- вул. Бикова, 2;
- вул. Івана Авраменка, 25, 27;
- вул. Покровська, 34, 38;
- мкрн. Сонячний, 48А;
- вул. Катеринівська, 8А;
- мкрн. Гірницький, 47-50;
- вул. Спаська 17, 18, 19;
- вул. Віктора Оцерклевича, 41.
У Довгинцівському районі
- бульв. Європейський, 8;
- вул. Сахарова, 5, 7, 11, 13;
- вул. Лісового, 6, 7;
- вул. 21-ї бригади Національної гвардії, 6, 7, 8;
В Інгулецькому районі
- вул. Панаса Мирного, 14;
- вул. Української добровольчої армії, 10.
Де у Криворізькому районі знижений тиск води
За даними КП "Кривбасводоканал", через знеструмлення Мусіївської насосної станції знизився тиск холодної води в 13 населених пунктах: у селах Гейківка, Зелений Гай, Зелена Балка, Зелений Луг, Червона Поляна, Червоний Ранок, Новий Мир, Данилівка, Мусіївка, Сергіївка, Христофорівка, Кудашево, Ранній Ранок.
Також у Металургійному районі через знеструмлення знижено тиск води на вулицях: Соборності, 49А, 51А, Матусевича, 24А, 30, Соборності, Матусевича, Костенка, Васякіна. А також вулицях Героїв АТО, 42а, 48а, 34б, 46А та проспекті Університетський, 38а, 48а.
У Центрально-Міськиому районі через пошкодження трубопроводу тимчасово без водопостачання – вулиця П. Калнишевського, 5, 7. Бригада вже працює на місці, повідомляють у водоканалі.
Пункти незламності у відділеннях поліції
За інформацією поліції Дніпропетровщини, у районах де через масований обстріл російської армії є проблеми з електроенергією, у відділеннях поліції облаштовані пункти незламності.
Підключені резервні джерела електроенергії. Можна підзарядити мобільні телефони, зігрітися та отримати допомогу правоохоронців.
У Дніпрі через перебої з електропостачанням зупинилися насосні станції
На Дніпропетровщині через ракетну атаку армії РФ пошкоджені об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії. За даними "Дніпроводоканалу", через перебої з електропостачанням зупинилися насосні станції по вулиці Богдана Хмельницького та провулку Фестивальний.
Знижено тиск на верхніх поверхах будинків:
- проспект Слобожанський, 40-90;
- вулиці Богдана Хмельницкого,2-33;
- проспект Петра Калнишевського,1-72;
- вулиця Батумська,8-64;
- вулиця Старочумацька,1,10,11;
- вулиця Квітки Цісик,1-36;
- вулиця Яскрава,1-41;
- вулиця Дебальцівська,21,23,28,29;
- вулиця Осіння, 7-13.
- вулиці Михайла Міхновського, 2-31;
- провулок Фестивальний,1-31;
- проспект Миру,1-95;
- вулиця Березинська,22-61;
- вулиця Юрія Магалевського,1-15;
- провулок Вільний,2-12;
- вулиця Юрія Липи,1-23;
- вулиця Донецьке шосе,97-137.
Нормативний тиск буде відновлено у найближчий час.
У Дніпрі через вимкнення підстанції затримується рух трамваїв і тролейбусів
Через вимкнення підстанції у Дніпрі затримано рух трамваїв маршрутів №1 та №5, тролейбусів маршрутів А, Б, №№9, 16, 21, повідомляють у департаменті транспорту міськради.
Також аварійно відключено тягові підстанції по проспекту Науки та ж/м Перемога.
- трамваї №1 курсують до вулиці Архітектора Олега Петрова та далі за маршрутом №7 у напрямку Залізничного вокзалу.
- трамваї №5 курсують до вулиці Виконкомівської.
- трамваї №1 курсують за двома напрямками: по маршруту №1 до вулиці Архітектора Олега Петрова та далі по маршруту №7 у напрямі Залізничного вокзалу; Залізничний вокзал - вулиця Центральна трамваї №5 курсують до вулиці Виконкомівської.
З 9:50 відновлено рух тролейбусів №9, №16, №21, «А», «Б» по проспекту Науки.
З 10:00 відновлено рух тролейбусів №6, №10, №12 по вулиці Набережній Перемоги.
Усі інші маршрути електротранспорту працюють в штатному режимі, повідомляють у департаменті транспорту.
Війська РФ атакували Нікополь
Ввечері 21 березня війська РФ з важкої артилерії атакували Нікополь. Загиблих і поранених немає, повідомив очільник Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергій Лисак.
На Дніпропетровщині пошкоджені об`єкти енергетичної інфраструктури
Пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень. Також від вибухової хвилі вибиті вікна у будинках, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Знеструмлена більша частина Кам`янського. Пошкоджені електромережі в Павлограді
Через атаку РФ знеструмлена більша частина Кам'янського на Дніпропетровщині, повідомив міський голова Андрій Білоусов. Наразі відключені обʼєкти водо- та теплопостачання. Зупинено рух трамваїв. Школи міста 22 березня переведені у дистанційний режим, дитячі садки працюватимуть до 12:00.
Про пошкодження електромереж та знеструмлення частини міста повідомили й у пресслужбі Павлограда.
Масована ракетна атака по Україні: вибухи у Дніпрі та Кривому Розі
Близько 5-ої години ранку в Кривому Розі пролунали вибухи, згодом — у Дніпрі. Повітряна тривога в області була оголошена в 00:56.
Є влучання в об`єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі, повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул. За його словами, введено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.
В окремих районах Дніпра спостерігаються перебої зі світлом та водою.