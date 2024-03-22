Ранкова атака РФ: яка ситуація з теплом, водою та світлом в регіоні

Енергетики відновили світло для 375 тисяч абонентів на Дніпропетровщині після ранкових обстрілів РФ. Досі без електрики — близько 35 тисяч людей. Переважно у Павлограді. Ремонтні роботи тривають

Також повністю відновили водопостачання. Тернівка і частково Павлоград – поки що без тепла.