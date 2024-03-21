У США стратили чоловіка за вбивство колишньої дівчини у 1993 році

Чоловіка з американського штату Джорджія, якого засудили за вбивство своєї колишньої дівчини 30 років тому, стратили ввечері 20 березня. Це перша страта в штаті за понад чотири роки.

Про це повідомляє Associated Press.

59-річний Віллі Джеймс Пай отримав ін’єкцію заспокійливого пентобарбіталу, після чого помер у в’язниці в Джексоні. Його визнали винним та засудили до смертної кари через викрадення, зґвалтування та розстріл Алісії Лінн Ярбро в листопаді 1993 року.

Адвокати Пая невчасно подали апеляцію, вимагаючи втрутитися Верховний суд США, але судді одноголосно відмовилися зупинити страту. Команда захисту стверджувала, що Пай не мав права на страту через інтелектуальну недостатність.

Засуджений відмовився від прощального слова та попросив за нього помолитися. Тоді Пая запросили священника. Після молитви йому вкололи ін’єкцію.

Віллі Джеймс Пай, засуджений до смертної кари в Джорджії за вбивство своєї колишньої дівчини в 1993 році. AP/Департамент виконання покарань Джорджиї

Як пише Cambridge Today, Пай перебував в романтичних стосунках з Ярбро, але на момент вбивства вона жила з іншим чоловіком та дитиною. Засуджений із друзями 17 листопада 1993 року вивіз дівчину до мотелю, де зґвалтував її, а потім вивіз за місто й кілька разів вистрілив у неї. У червні 1996 року суд присяжних визнав Пая винним за пʼятьма статтями. У четвер, 29 лютого 2024 року, суддя підписав наказ про страту.