Американський штат Флорида обмежив права бездомних

Губернатор американського штату Флорида Роно ДеСантіс підписав закон, який забороняє бездомним спати в громадських місцях, проте для них стануть доступними табори, де заборонений алкоголь та наркотики.

Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

Департамент у справах дітей та сімей штату контролюватиме органи місцевого самоврядування, які мають встановити спеціальні табори для бездомних. Будь-кому, хто користується такими таборами, заборонять вживати алкоголь або нелегальні наркотики,. Також там будуть забезпечувати безхатьків санітарією та безпекою.

Згідно з пресрелізом губернатора, табори будуть створені, якщо місцеві притулки для бездомних будуть переповнені. Закон вимагає від регіональних організацій забезпечити необхідний доступ до лікування поведінки як головну умову.

Дозвол бездомним таборуватися в громадських місцях впливає на якість життя місцевих, їх перебування неприємне для бізнесу та ускладнює надання їм необхідних послуг, сказав губернатор ДеСантіс.

За інформацією влади, у штаті Флорида у 2023 році було близько 30 700 бездомних. І це лише частка у великих містах. Автори законопроєкту кажуть, що ситуація може погіршитися через швидке зростання населення Флориди.

Проте думки влади розділилися — одні кажуть, що це "боротьба з бездомністю", а інші кажуть, що законопроєкт має на меті приховати бездомних від очей громадськості.

Закон набере силу 1 жовтня 2024 року. Починаючи з січня 2025 року, документ дозволить мешканцям, власникам місцевих підприємств і генеральному прокурору штату подавати позов, щоб заборонити будь-якому місту чи окрузі дозволяти бездомним розташовувати табір або спати на державній території.