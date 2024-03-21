На Полтавщині підтвердили випадок сказу у лисиці: карантин оголосили у 13 селах

У Новоселівській громаді на Полтавщині у лисиці підтвердили сказ.

Про це 21 березня повідомили на сайті Полтавської ОВА.

Де виявили сказ на Полтавщині

Лисиця із симптомами сказу загинула у селі Шили Новоселівської громади. 21 березня у неї підтвердили сказ за допомогою лабораторного аналізу.

Окрім села Шили, карантин запровадили також у сусідніх населених пунктах:

Брунівка

Надержинщина

Кованьківка

Забаряни

Ступки

Березівка

Сусідки

Нестеренки

Петрашівка

Рунівщина

Вербове

Вільховий Ріг

Сягайли

У цих селах ветлікарі влаштують безплатні щеплення для тварин.

Від початку березня на Полтавщині випадки сказу виявили у кота та у собаки.

Чим небезпечний сказ

Сказ – це вірусне захворювання тварин та людей. Після прояву перших симптомів, його неможливо вилікувати. Сказ призводить до загибелі, бо викликає розлади центральної нервової системи. Заразитися можна через контакт слини хворого зі слизовою здорових людей чи тварин, а також через укуси, подряпини, інші ушкодження.

Симптоми сказу – це:

підвищення температури, біль чи поколювання у місці пошкодження;

страх води, світла;

пінисте і сильне слиновиділення тощо.

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