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На Полтавщині у домашньої собаки виявили сказ
ТВАРИНИРегіони

На Полтавщині у домашньої собаки виявили сказ

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Cказ
Собака. pexels.com

У місті Горішні Плавні в собаки встановили сказ. Мертву тварину виявили на території дачного кооперативу "Садівницьке товариство "Шведівка"". Результати із підтвердженням патологічного матеріалу надійшли до Держпродспоживслужби 14 березня.

Про це Суспільному розповіла заступниця начальника відділу Держпродспоживслужби у Полтавській області Ірина Натягла.

Повідомлення про загибель собаки на подвір'ї дачного кооперативу до Держпродспоживслужби надійшло від власників тварини. Напередодні у неї помітили ознаки подібні до сказу. Зокрема, слиновиділення, агресивність, відсутність апетиту.

Фахівці ветеринарної медицини на місці події відібрали у тварини аналізи та провели епізоотичне обстеження. 14 березня захворювання собаки на сказ підтвердили.

На засіданні протиепізоотичної комісії територію дачного кооперативу "Садівницьке товариство "Шведівка"" оголосили неблагополучною зоною по сказу та ввели карантинні обмеження.

Населені пункти, які увійшли до загрозливої зони:

  • місто Горішні Плавні;
  • село Салівка;
  • село Келеберда;
  • село Мотрине;
  • село Махнівка;
  • село Петрашівка;
  • село Карпівка;
  • село Пришиб;
  • село Роботівка Пришибської ТГ;
  • село Чикалівка Кам’янопотоківська ТГ.

У неблагополучному пункті розпочали оздоровчі заходи. Ветеринари проводять безплатні щеплення проти сказу.

Що таке сказ

Сказ – це вірусне захворювання тварин та людей, яке викликає розлади центральної нервової системи та закінчується загибеллю. Він невиліковний. Одна із профілактик цієї хвороби – це проведення щорічної профілактичної вакцинації домашніх та сільськогосподарських тварин.

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