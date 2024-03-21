"Синдром Дауна — не вирок": в Одесі відкрили виставку дитячих малюнків

До Міжнародного дня людини з синдромом Дауна, який відзначається 21 березня, в Одесі відкрили фотовиставку та виставку дитячих малюнків. Більше про історії дітей, чиї фото та роботи представлені, дізнавалася кореспондентка Суспільного.

Фотовиставка та виставка малюнків дітей з синдромом Дауна в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Фотовиставка та виставка малюнків дітей з синдромом Дауна в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Організаторка виставки, голова благодійної організації "Сонячні діти" Оксана Зятькова є мамою двох дітей з синдромом Дауна. Рідній доньці 21 рік, а другу дитину жінка забрала до себе в сім'ю, коли та залишилася сиротою. Оксана зазначила, що людей з цією хворобою необхідно підтримувати й говорити про них:

"Люди з синдромом Дауна — це такі самі люди, як і ми. Вони так само хочуть творити, танцювати, жити серед нас. Вони дуже добрі, несуть любов і світло в кожну родину, нам є в них чому повчитися".

Фотовиставка та виставка малюнків дітей з синдромом Дауна в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Фотовиставка та виставка малюнків дітей з синдромом Дауна в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Родичка людини з синдромом Дауна Діана розповіла, що в сім`ї ніхто не відчуває, що він якийсь особливий, адже, за її словами, синдром Дауна — не вирок.

"Ми не відчуваємо, що в нас Артур особливий в сім`ї. Він такий самий, як і ми. Ми з ним сміємось, жартуємо, танцюємо, ми абсолютно не відчуваємо особливостей. І найголовніше — це поводитись з ним так, як ти поводишся з будь-яким іншим членом сім’ї — це основне", — поділилася Діана.

Фотовиставка та виставка малюнків дітей з синдромом Дауна в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Фотовиставка та виставка малюнків дітей з синдромом Дауна в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Голова правління громадської організації "Сонячні діти Херсонщини" Ірина Ханікова – мати п'ятьох дітей. Останній, Артем, народився з синдромом Дауна. Зараз йому 11 років. Ірина розповіла, що син має помаранчевий пояс з карате та медалі олімпіади з плавання.

Фотовиставка та виставка малюнків дітей з синдромом Дауна в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Жінка поділилась, що наразі складно пояснити дитині з синдромом Дауна, чому необхідно йти до укриття під час повітряних тривог та чому це небезпечно.

"Під час тривоги ми беремо речі й переходимо до безпечного місця, в коридор чи укриття. Складно дитині з цією хворобою пояснити ці причинно-наслідкові зв’язки. Він не розуміє, чому тривога це небезпечно, але вона дійсно небезпечна...", — сказала Ірина.

Фотовиставка та виставка малюнків дітей з синдромом Дауна в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Фотовиставка та виставка малюнків дітей з синдромом Дауна в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Для дітей з синдромом Дауна працює інклюзивна театральна студія "Світло в тобі". Її керівниця Тетяна Михайлова - мати дитини з цією хворобою. Жінка розповіла, що в театрі звичайних дітей і тих, у кого є синдром Дауна не відокремлює. Такі діти люблять сцену та подають приклад усім іншим.

"Їм дуже подобаються оплески і те, що ними захоплюються. Коли вони на сцені то ніби граються. Я спочатку переживала, що вони імпровізують багато, а потім дала їм цю можливість і відпустила ситуацію. В першу чергу, це має приносити їм задоволення".

Фотовиставка та виставка малюнків дітей з синдромом Дауна в Одесі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

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