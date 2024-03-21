Боррель уточнив розмір військової допомоги ЄС Україні

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель уточнив розмір військової допомоги Україні. За його підрахунками, від початку повномасштабної війни військова допомога ЄС Україні склала 31 млрд євро.

Про це Боррель сказав журналістам перед засіданням Європейської Ради 21 березня в Брюсселі.

Він розповів, що його останні підрахунки щодо військової допомоги Україні, коли йшлося про приблизно 28 млрд євро, були трохи неправильними.

“Цифра на сьогодні сягає приблизно 31 млрд, тож це змінюється щодня. Отже, від початку війни військова допомога склала 31 млрд і на цей рік ми плануємо ще приблизно 20 млрд”, — сказав Боррель.

Раніше речник Єврокомісії зі зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що до кінця березня кількість поставлених в Україну боєприпасів від ЄС сягне приблизно 500 тисяч.

18 березня пресслужба МЗС України за результатами засідання Ради міністрів ЄС, у якому також взяв участь глава української дипломатії Дмитро Кулеба повідомила, що Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу ухвалила остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України у межах Європейського фонду миру.