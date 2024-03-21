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Боррель відкинув неминучість війни в Європі: "Не треба йти вмирати за Донбас. Головне — підтримати Україну"
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Боррель відкинув неминучість війни в Європі: "Не треба йти вмирати за Донбас. Головне — підтримати Україну"

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Боррель відкинув неминучість війни в Європі: Не треба йти вмирати за Донбас
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Getty Images

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив проти тих, хто вважає, що Європа зараз перебуває на порозі війни. Він додав, що наразі "не треба йти вмирати за Донбас", головне — підтримати Україну, щоб українців не вбивали на Донбасі.

Про це Боррель сказав журналістам перед засіданням Європейської Ради 21 березня в Брюсселі.

За словами Борреля, заклики до європейських лідерів усвідомити виклики, з якими вони стикаються, це добре, але “не потрібно перебільшувати”.

"Війна не є неминучою. Я чув певні голоси, які говорять, що війна неминуча. Ну, слава Богу, що вона не неминуча. Ми живемо в мирі, ми підтримуємо Україну, ми не є частиною цієї війни, ми просто підтримуємо Україну, і ми повинні готуватися до майбутнього, підвищуючи обороноздатність нашої промисловості, але не треба лякати людей без потреби, війна не неминуча”, — сказав Боррель.

За його словами, що неминуче, так це необхідність підтримки України.

"Не треба йти вмирати за Донбас. Головне — підтримати Україну, щоб їх не вбивали на Донбасі і не вбивали в Києві, коли його бомблять", — сказав Боррель.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив прем'єр-міністрів і депутатів Європарламенту, присутніх на щорічному з'їзді альянсу Європейської народної партії в Бухаресті, що Європа зараз перебуває в новій передвоєнній епосі, як це було перед Другою світовою війною.

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