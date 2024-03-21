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"Врятував не одного побратима". На Запоріжжі загинув військовий з Івано-Франківщини Руслан Галько
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"Врятував не одного побратима". На Запоріжжі загинув військовий з Івано-Франківщини Руслан Галько

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Загиблий боєць 102 бригади Руслан Галько
Військовослужбовець з Івано-Франківщини Руслан Галько. Фото: Facebook/Iryna Vahylevych

У Запорізькій області загинув військовослужбовець 102 окремої бригади з Івано-Франківщини Руслан Галько на позивний Малиш.

Цю інформацію Суспільному підтвердили у Яремчанській міській громаді.

Друг родини Руслана Галька Петро Бабчук розповів Суспільному, що чоловік народився у Яремчі. Жив у присілку Ямна.

Руслан Галько став на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення. Від квітня 2022 року служив у Запорізькій області.

"Він був живим, життєрадісним, мав класне почуття гумору, був відповідальним та роботящим. Переймався за хлопців, з якими служив. Врятував не одного побратима, багатьом допомагав. Порядний чоловік, військовий — на вагу золота. Три тижні тому ми передали Руслану авто, на яке збирали гроші всім присілком, бо попереднє авто згоріло", — розповідає Петро Бабчук.

З його слів, воїн загинув у ніч з 20 на 21 березня 2024 року. У нього залишилися дружина, син та донька.

Побратим Руслана Галька Петро Куртяк пригадав один випадок, який з ними стався на війні.

"Коли ми з ним потрапили під обстріл та перед нами розбило авто, то Руслан допоміг посадити пораненого, щоб вивезти до стабпункту, а сам залишився біля полеглого, якого витягнув з авто до бліндажа. Понад годину сидів під щільним вогнем ворога, який коригувався двома дронами", — пише Петро Куртяк.

Військовослужбовець додає: "Ти був людиною честі, ніколи не відмовляв у допомозі й завжди був готовим прийти на допомогу іншим. Ця війна жорстока і забирає найкращих, на жаль, багато людей цього не розуміють".

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