22 березня футбольний клуб "Інгулець" із селища Петрове Олександрійського району Кіровоградської області виїзним матчем проти івано-франківського "Прикарпаття" розпочне боротьбу у чемпіонській групі Першої ліги сезону 2023-24 років. Про підготовку до весняної частини сезону та новачків команди – в матеріалі Суспільного.

В першій частині сезону команда з Петрового виграла свою першолігову групу й боротьбу за вихід до Прем’єр-ліги розпочне на другому місці чемпіонської групи, поступившись за очками переможцю іншої групи, львівським "Карпатам".

За інформацією пресслужби клубу, 15 січня футболісти вийшли з відпустки. Збори минули в Україні й складалися з тренувань на клубній базі та контрольних поєдинків. Серед суперників були зокрема "Олександрія", "Кривбас", "Чорноморець", "Полтава" та "Кремінь".

До складу команди під час зимових зборів приєдналися четверо гравців: 32-річний центральний півзахисник Сергій Панасенко, 25-річний півзахисник Валерій Сад, 22-річний півзахисник Анатолій Романченко та 29-річний бразильський нападник Альваро Луіш Тавареш Віейра.

Сергій Панасенко першу частину сезону провів у Прем'єр-лізі, зігравши вісім матчів за закарпатський "Минай". Крім цього, уродженець Дніпра пограв за "Кривбас", "Дніпро-2", "Гірник-Спорт", "Славутич", "Геліос", "Дніпро-1", МФК "Миколаїв", "Верес" та "Металіст". За "Інгулець" Сергій грав у сезоні 2016-2017 років (19 матчів, два голи у Першій лізі), а у сезоні 2020-2021 років вигравав першолігові золоті медалі з рівненським "Вересом". У команді Владислава Лупашка гратиме під номером 88.

Сергій Панасенко. Фото: Пресслужба ФК "Інгулець"

Альваро до Петрового переїхав з бразильського клубу "Сан-Луїс". Крім батьківщини, пограв в Азербайджані та Грузії, а у 2019-2023 роках був гравцем футбольного клубу "Львів" (61 матч, вісім голів). В "Інгульці" гратиме під номером 30.

Альваро Луіш Тавареш Віейра та директор клубу Юрій Мансуров. Фото: Пресслужба ФК "Інгулець"

Валерій Сад народився на Рівненщині, є вихованцем стрийської "Скали". Грав за словацький "Партизан", рівненський "Верес", чернівецьку "Буковину", луцьку "Волинь", івано-франківське "Прикарпаття" та запорізький "Металург", звідки й перейшов до команди з Петрового. У першій половині сезону зіграв за запорізький клуб 18 матчів, відзначившись шістьома голами та двома гольовими передачами. За клуб з Кіровоградщини гратиме під номером 18.

Валерій Сад та головний тренер "Інгульця" Владислав Лупашко. Фото: Пресслужба ФК "Інгулець"

Анатолій Романченко – уродженець Чернігова й вихованець чернігівського футболу. За місцеву команду грав з 2018 року, а у першій частині сезону 2023-2024 років у Першій лізі відіграв 15 матчів, записавши на свій рахунок один гол. За петрівчан гратиме під четвертим номером.

Анатолій Романченко та головний тренер "Інгулець" Владислав Лупашко. Фото: Пресслужба ФК "Інгулець"

Матч проти "Прикарпаття" в Івано-Франківську запланований на 22 березня, початок матчу — о 13:00.