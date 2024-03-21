В Україні стартував набір на викладання англійської у школах — Мінцифра

Мовна програма Future Perfect спільно з громадською організацією "Навчай для України" оголосили набір знавців англійської для викладання у громадах. Мета проєкту — забезпечення для школярів рівного доступу до освітніх можливостей незалежно від місця народження та проживання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Навчай для України" фокусується на співпраці з проактивною молоддю для обміну знаннями та досвідом. Спільнота партнерів організації налічує 43 школи в 5 областях України. У межах програми учасники отримуватимуть не тільки зарплату вчителя, а й лідерську стипендію для покриття витрат на проживання в громадах Київської або Одеської областей", — йдеться у повідомленні.

У проєкті можуть взяти участь люди з вищою освітою, які володіють англійською мовою та готові на переїзд до іншої громади на час викладання.

Також зазначається, що перед початком проєкту учасники пройдуть п’ятитижневе навчання та отримають менторський супровід під час викладання в школі. Перша хвиля подання заявок на участь триває до 31 березня 2024 року. Більш детально дізнатися про програму детальніше та зареєструватися на участь можна за посиланням.

Програма втілюється ГО "Навчай для України", партнером міжнародної мережі Teach For All, за підтримки мовної програми Future Perfect. Future Perfect, яка втілюється Мінцифрою в співпраці з Міносвіти та Мінкультом.

У серпні 2022 року Мінкульт розробив законопроект про особливий статус англійської мови в Україні, як мови міжнародного спілкування.

17 червня 2023 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Кабмін готує законопроект, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування.

28 червня 2023-го президент Володимир Зеленський запропонував парламенту офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.