НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Україні стартував набір на викладання англійської у школах — Мінцифра
ШКОЛАОСВІТАМоваДІТИМІНЦИФРАДіти

В Україні стартував набір на викладання англійської у школах — Мінцифра

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Мовна програма Future Perfect спільно з громадською організацією "Навчай для України" оголосили набір знавців англійської для викладання у громадах. Мета проєкту — забезпечення для школярів рівного доступу до освітніх можливостей незалежно від місця народження та проживання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Навчай для України" фокусується на співпраці з проактивною молоддю для обміну знаннями та досвідом. Спільнота партнерів організації налічує 43 школи в 5 областях України. У межах програми учасники отримуватимуть не тільки зарплату вчителя, а й лідерську стипендію для покриття витрат на проживання в громадах Київської або Одеської областей", — йдеться у повідомленні.

У проєкті можуть взяти участь люди з вищою освітою, які володіють англійською мовою та готові на переїзд до іншої громади на час викладання.

Також зазначається, що перед початком проєкту учасники пройдуть п’ятитижневе навчання та отримають менторський супровід під час викладання в школі. Перша хвиля подання заявок на участь триває до 31 березня 2024 року. Більш детально дізнатися про програму детальніше та зареєструватися на участь можна за посиланням.

Програма втілюється ГО "Навчай для України", партнером міжнародної мережі Teach For All, за підтримки мовної програми Future Perfect. Future Perfect, яка втілюється Мінцифрою в співпраці з Міносвіти та Мінкультом.

У серпні 2022 року Мінкульт розробив законопроект про особливий статус англійської мови в Україні, як мови міжнародного спілкування.

17 червня 2023 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Кабмін готує законопроект, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування.

28 червня 2023-го президент Володимир Зеленський запропонував парламенту офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
синдром дауна
"Такі діти не даються слабким людям": мама дівчинки із синдромом Дауна з Черкас
Навчання у Черкасах
Дехто буде без канікул: школярі на Черкащині підуть на відпочинок у різний час
Атака РФ по Києву 21 березня: у школі Шевченківського району відкрили штаб допомоги киянам
Ракетний удар по Києву: в Шевченківському районі організували штаб допомоги
Учні кропивницької школи
Роботи учнів Кіровоградщини для участі у конкурсі МАН перевіряв штучний інтелект. Деякі відсіяв за плагіат
На початок