На Хмельниччині планують перейменувати десять сіл

Десять сіл у Хмельницькій області мають перейменувати. Таке рішення прийняв комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Про це повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

За його інформацією, у Кам'янець-Подільському районі планують перейменувати одне село, у Хмельницькому — шість, у Шепетівському — три.

Кам'янець-Подільський район:

село Червона Діброва — Завалівська Діброва.

Хмельницький район:

село Кушнирівка — Кушнірівка;

село Кушнирівська Слобідка — Кушнірівська Слобідка;

село Першотравневе — Березовка;

село Російська Буда — Розсохська Буда;

село Червона Дубина — Турщина;

село Червоний Случ — Слуцьке.

Шепетівський район:

село Сморшки — Зморшки;

село Червоне (Білогірська територіальна громада) — Данилівка;

село Червоне (Полонська територіальна громада) — Андріївка.

Як повідомив Роман Лозинський, затвердити зміну назви населених пунктів має Верховна Рада України під час голосування.

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