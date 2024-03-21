На Хмельниччині планують перейменувати десять сіл

Десять сіл у Хмельницькій області мають перейменувати. Таке рішення прийняв комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Про це повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.
За його інформацією, у Кам'янець-Подільському районі планують перейменувати одне село, у Хмельницькому — шість, у Шепетівському — три.
Кам'янець-Подільський район:
- село Червона Діброва — Завалівська Діброва.
Хмельницький район:
- село Кушнирівка — Кушнірівка;
- село Кушнирівська Слобідка — Кушнірівська Слобідка;
- село Першотравневе — Березовка;
- село Російська Буда — Розсохська Буда;
- село Червона Дубина — Турщина;
- село Червоний Случ — Слуцьке.
Шепетівський район:
- село Сморшки — Зморшки;
- село Червоне (Білогірська територіальна громада) — Данилівка;
- село Червоне (Полонська територіальна громада) — Андріївка.
Як повідомив Роман Лозинський, затвердити зміну назви населених пунктів має Верховна Рада України під час голосування.
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