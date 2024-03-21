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На Хмельниччині планують перейменувати десять сіл
ДЕКОМУНІЗАЦІЯРегіони

На Хмельниччині планують перейменувати десять сіл

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Десять сіл у Хмельницькій області мають перейменувати. Таке рішення прийняв комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Про це повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

За його інформацією, у Кам'янець-Подільському районі планують перейменувати одне село, у Хмельницькому — шість, у Шепетівському — три.

Кам'янець-Подільський район:

  • село Червона Діброва — Завалівська Діброва.

Хмельницький район:

  • село Кушнирівка — Кушнірівка;
  • село Кушнирівська Слобідка — Кушнірівська Слобідка;
  • село Першотравневе — Березовка;
  • село Російська Буда — Розсохська Буда;
  • село Червона Дубина — Турщина;
  • село Червоний Случ — Слуцьке.

Шепетівський район:

  • село Сморшки — Зморшки;
  • село Червоне (Білогірська територіальна громада) — Данилівка;
  • село Червоне (Полонська територіальна громада) — Андріївка.

Як повідомив Роман Лозинський, затвердити зміну назви населених пунктів має Верховна Рада України під час голосування.

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