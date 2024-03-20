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"Відкрила перукарню і забула про депресію". Переселенка з Енергодару започаткувала на Хмельниччині власну справу
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"Відкрила перукарню і забула про депресію". Переселенка з Енергодару започаткувала на Хмельниччині власну справу

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Ярослава Тілініна, яка два роки тому переїхала з родиною з Енергодару в Городок на Хмельниччину, відкрила тут перукарню. Започаткувала власну справу за грантові кошти від благодійного фонду "Карітас".

Хто надихнув на відкриття власної справи та чи вистачає клієнтів, Ярослава Тілініна поділилася з Суспільне Хмельницький.

За її словами, із двох років — півтора перебувала в важкому й депресивному стані.

"Аж доки не збіглися дві мотивації. Перша — мій чоловік-військовослужбовець наказав опанувати себе. А місцевий священник греко-католицької церкви, до якої я почала ходити в Городку, порадив взяти участь у проєкті благодійного фонду "Карітас", щоб відкрити власну справу", — розповідає перукарка.

Перукарня у Городку, яку за грантові кошти відкрила переселенка з Енергодара
Перукарня у Городку, яку за грантові кошти відкрила переселенка з Енергодара, березень-2024. Фото: Суспільне Хмельницький

Перші клієнти, зізнається жінка, почали заходити одразу після відкриття.

"Було несподівано, що в мене в перший день було чотири клієнти. На другий день теж чотири. То я була дуже здивована і рада. В мене в сімї династія: мама-перукар, брат-перукар і я", — говорить Ярослава.

За її словами, клієнтів вистачає, хоча Городок — значно менше місто, ніж її рідне в Запорізькій області.

"Енергодар теж невеличке місто. По населенню більше — в нас 55 тисяч населення. Було. Тут дуже мальовниче все, красиво, та клімат інший — більш вологий", — ділиться жінка.

Ярослава Тілініна виграла грант благодійного фонду і отримала гроші, за які купила все для майбутньої перукарні та вистачило ще на деякий час для оренди, каже жінка.

Як розповіла Суспільному координаторка проєкту фонду Карітас" Марія Омелянчук, з осені 2023 року і дотепер надали можливість відкрити власну справу 34 людям.

"20 з них – це внутрішньо переміщені особи, 14 — це місцеві, вразливі мешканці громад. В нас були різноманітні бізнес-плани. У сфері послуг, такі як перукарні, масажні кабінети, салони краси. Ми отримали дуже багато відгуків, і всі вони є позитивними", — зазначає Марія.

З її слів, проєкт "Еліс", який фінансується з шести благодійних фондів "Карітас" в Україні та Європі, завершується, та є плани на його продовження із, можливо, залученням більшої кількості учасників.

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