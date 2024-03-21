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На Рівненщині вибухотехніки знешкодили нерозірвану частину "Shahed"
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На Рівненщині вибухотехніки знешкодили нерозірвану частину "Shahed"

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На Рівненщині вибухотехніки знешкодили "шахед"
На Рівненщині вибухотехніки знешкодили "шахед". Фото: поліція в Рівненській області

На Рівненщині вибухотехніки знешкодили бойову частину БпЛА. Під час одного з ракетних обстрілів сили протиповітряної оборони збили безпілотник типу "Shahed". Його уламки виявили правоохоронці разом із військовими.

Про це 21 березня повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька.

Вона зазначила, сили ППО збили "Shahed" на Рівненщині під час масованого обстрілу РФ. Уламки БПЛА, зокрема бойову його частину, яка не здетонувала. Її знайшов поліцейський офіцер громади разом із військовими в полі.

"Працівники вибухотехнічної служби ГУНП обстежили територію: частини БПЛА вилучили, а осколково-фугасну бойову частину знищили шляхом підриву на місці. Орієнтовна вага вибухової речовини може сягати 40 кг", — зазначила речниця.

Рівненські вибухотехніки знешкодили нерозірвану частину БПЛА

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