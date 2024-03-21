МЗС Словенії оголосило російського дипломата "небажаною особою" у країні

Міністерство закордонних справ Словенії оголосило російського дипломата персоною нон ґрата у країні. За даними словенського зовнішньополітичного відомства, він нібито займався діяльністю, "несумісною з дипломатичним статусом".

Про це повідомляє словенське інформаційне агентство STA, посилаючись на МЗС Словенії.

" 21 березня Міністерство закордонних справ повідомило посольство Російської Федерації в Словенії про те, що відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, оголосило російського дипломата, який займався діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом, небажаною особою у країні", — йдеться у повідомленні.

13 березня Австрія оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата через дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом.

19 березня МЗС Молдови висловило протест російському послу у зв'язку з організацією "виборів" президента РФ на території Придністровського регіону Молдови. Одного зі співробітників посольства оголосили персоною нон ґрата на території Республіки Молдова, і він має покинути країну.