НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
МЗС Словенії оголосило російського дипломата "небажаною особою" у країні
ДИПЛОМАТІЯЄСРОСІЯМЗСПолітикаСвіт

МЗС Словенії оголосило російського дипломата "небажаною особою" у країні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Міністерство закордонних справ Словенії оголосило російського дипломата персоною нон ґрата у країні. За даними словенського зовнішньополітичного відомства, він нібито займався діяльністю, "несумісною з дипломатичним статусом".

Про це повідомляє словенське інформаційне агентство STA, посилаючись на МЗС Словенії.

" 21 березня Міністерство закордонних справ повідомило посольство Російської Федерації в Словенії про те, що відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, оголосило російського дипломата, який займався діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом, небажаною особою у країні", — йдеться у повідомленні.

13 березня Австрія оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата через дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом.

19 березня МЗС Молдови висловило протест російському послу у зв'язку з організацією "виборів" президента РФ на території Придністровського регіону Молдови. Одного зі співробітників посольства оголосили персоною нон ґрата на території Республіки Молдова, і він має покинути країну.

Топ дня
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора
Генштаб ЗСУ вечірнє зведення 21 березня: ситуація на фронті на війні в Україні
Генштаб: на фронті за добу відбулося 67 бойових зіткнень

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Росія
Глава МЗС Росії Лавров під час зустрічі із сербським колегою: "Ми ведемо необхідну війну"
Київська обласна дитяча лікарня у Боярці
Американські медики ділитимуться досвідом і обладнанням із медзакладами Київщини — Кравченко
У селища Коцюбинське з'явилося місто-побратим Гейніце
У селища Коцюбинське з'явилося чеське місто-побратим
Ірпінь відвідала делегація із Великобританії
Ірпінь відвідала делегація із Великої Британії
На початок