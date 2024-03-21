У Хмельницькому боржникам перекривають водовідведення

У Хмельницькому першими у список на відключення водовідведення внесли 20 боржників, четверо з яких сьогодні, 21 березня, вже від'єднали від послуги. У такий перелік потрапляють при заборгованості від тисячі гривень.
Скільки заборгували хмельничани за послуги водовідведення розповіла Суспільне Хмельницький заступниця директора "Хмельницькводоканалу" Оксана Ількова.
Бригада з відключення боржників за воду на технічному поверсі дев'ятиповерхівки за допомогою спеціального апарату закрила каналізаційний отвір квартири, у якій заборгували за послуги водопостачання і водовідведення, сказав майстер "Хмельницькводоканалу" Анатолій Волошкевич.
"У цій квартирі борги за воду понад 11 тисяч гривень. Ми їх з 19 лютого попереджували, що якщо не сплатять борг, то водопостачання й водовідведення до квартири перекриємо", — каже майстер.
Підключення після сплати боргу обійдеться у 1210, 61 гривень, розповіла начальниця відділу збору платежів з населення та відключення боржників "Хмельницькводоканалу" Нонна Бабчинська. Відключення каналізації, каже, є дієвим способом змусити споживачів платити надані послуги.
"Дев'ятого лютого ми почали розносити листи-попередження абонентам, у яких заборгованість понад три місяці й понад 200 гривень. Пройшов місяць, вчора ми почали обдзвонювати будинки, які є в нас перші — мікрорайон Озерна. І вчора з 18 людей, які ми обдзвонили, одразу вісім нам вислали на вайбер квитанції", — говорить Нонна Бабчинська.
У списки для відключення вносять боржників із сумами боргу від тисячі гривень, каже заступниця директора "Хмельницькводоканалу" Оксана Ількова: "Контролери вручають попередження про відключення, як приватним домоволодінням, так і багатоквартирним будинкам. Або листом, або попередженням в руки. Якщо люди не реагують на ці попередження продовж 30 календарних днів, ми можемо таких споживачів відключити".
Перед новим роком Кабмін скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Загальний борг перед водоканалом у хмельничан, каже Оксана Ількова, становить 82,5 мільйона гривень.
"На сьогодні 88 тисяч 583 споживачі мають заборгованість. Ця заборгованість є, як поточною, яка накопичилася за два-три місяці, так і заборгованість яка накопичувалася два-три роки. 23 мільйони гривень — це борги, які накопичилися в період війни, за 2022-2023 рік", — каже Оксана Ількова.
За словами Нонни Бабчинської, "Хмельницькводоканал" обслуговує 125 тисяч абонентів. Найбільший борг споживача — 56 тисяч гривень.
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