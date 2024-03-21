У Хмельницькому боржникам перекривають водовідведення

У Хмельницькому першими у список на відключення водовідведення внесли 20 боржників, четверо з яких сьогодні, 21 березня, вже від'єднали від послуги. У такий перелік потрапляють при заборгованості від тисячі гривень.

Скільки заборгували хмельничани за послуги водовідведення розповіла Суспільне Хмельницький заступниця директора "Хмельницькводоканалу" Оксана Ількова.

Бригада з відключення боржників за воду на технічному поверсі дев'ятиповерхівки за допомогою спеціального апарату закрила каналізаційний отвір квартири, у якій заборгували за послуги водопостачання і водовідведення, сказав майстер "Хмельницькводоканалу" Анатолій Волошкевич.

"У цій квартирі борги за воду понад 11 тисяч гривень. Ми їх з 19 лютого попереджували, що якщо не сплатять борг, то водопостачання й водовідведення до квартири перекриємо", — каже майстер.

Майстер від'єднує квартиру від водовідведення, 21 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Підключення після сплати боргу обійдеться у 1210, 61 гривень, розповіла начальниця відділу збору платежів з населення та відключення боржників "Хмельницькводоканалу" Нонна Бабчинська. Відключення каналізації, каже, є дієвим способом змусити споживачів платити надані послуги.

"Дев'ятого лютого ми почали розносити листи-попередження абонентам, у яких заборгованість понад три місяці й понад 200 гривень. Пройшов місяць, вчора ми почали обдзвонювати будинки, які є в нас перші — мікрорайон Озерна. І вчора з 18 людей, які ми обдзвонили, одразу вісім нам вислали на вайбер квитанції", — говорить Нонна Бабчинська.

У списки для відключення вносять боржників із сумами боргу від тисячі гривень, каже заступниця директора "Хмельницькводоканалу" Оксана Ількова: "Контролери вручають попередження про відключення, як приватним домоволодінням, так і багатоквартирним будинкам. Або листом, або попередженням в руки. Якщо люди не реагують на ці попередження продовж 30 календарних днів, ми можемо таких споживачів відключити".

Контролер розносить попередження про відключення водовідведення за борги, 21 березня 2024, Хмельницький. Суспільне Хмельницький

Перед новим роком Кабмін скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Загальний борг перед водоканалом у хмельничан, каже Оксана Ількова, становить 82,5 мільйона гривень.

"На сьогодні 88 тисяч 583 споживачі мають заборгованість. Ця заборгованість є, як поточною, яка накопичилася за два-три місяці, так і заборгованість яка накопичувалася два-три роки. 23 мільйони гривень — це борги, які накопичилися в період війни, за 2022-2023 рік", — каже Оксана Ількова.

За словами Нонни Бабчинської, "Хмельницькводоканал" обслуговує 125 тисяч абонентів. Найбільший борг споживача — 56 тисяч гривень.

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