Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг"

Увечері 21 березня польські фермери призупинили блокування руху транспорту на міжнародному пункті пропуску "Зосин-Устилуг".

Про це повідомили у Волинському прикордонному загоні.

За даними прикордонників, о 21:10 протестувальники завершили загальнопольський мітинг перед пунктом пропуску "Зосін". Наразі пропуск автобусів, легкових та вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичному порядку.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня. Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

15 лютого біля МПП "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. За добу, 18 лютого, через міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" не пропустили жоден ваговоз.

23 лютого Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розробила та пропонує Польщі "План взаємопорозуміння" стосовно деблокади кордону. Він складається з п'яти кроків.

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