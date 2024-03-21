Десять учасників відвідують молодіжний фольклорний клуб у Стіні Томашпільської громади. Діє такий з грудня 2023. Про це Суспільному розповіла його співзасновниця Валерія Маланська.

Це ініціатива ГО "Центр розвитку Пангея Ултіма" та "Еко-центр Стіна" за підтримки Ради Європи.

Жінка розповідає як пекти обрядовий хліб учасникам, які відвідують молодіжний фольклорний клуб у Стіні Томашпільської громади. Фото: Суспільне Вінниця

У клубі молодь спілкується зі старожилами, збирає та записує народні звичаї та традиції, притаманні їхній місцевості, розповіла Валерія Маланська.

Учасниці молодіжного фольклорного клубу. Фото: Суспільне Вінниця

"Є цікава молодь, що хочуть щось робити в селі. І ми почали придумувати такі події для них. Ми побачили, що молодь цим цікавиться,хочемо подавати це в цікавій формі, а не з книжок писати пости в інстаграм", — сказала Валерія.

Збираються учасники клубу в старій хаті Галини Сідак.

Хліб, який печуть учасники молодіжного фольклорного клубу. Фото: Суспільне Вінниця

"Ми не вічні, нас не буде, бабок немає, ми ще трохи ще щось знаємо, колядки , щедрівки, тому хочемо передати цей досвід", — розповіла Галина Сідак.

Серед учасниць клубу і 13-річна Владислава Маланська.

"Я маю надію, що люди бачитимуть це, що ми поширюємо і будуть долучатися до відродження нашої культури, поширення, адже зараз її хочуть знищити", — зазначила Владислава.

Хліб, який спекли учасники молодіжного фольклорного клубу. Фото: Суспільне Вінниця

Готові калачі, які готували, учасниці клубу забрали з собою. Наступного разу вчитимуться пекти паски, розповіла Валерія Маланська. Тож, всіх охочих запрошує доєднатися до фольклорного клубу.