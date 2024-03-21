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"Це завдання нашого суспільства": на Вінниччині розвиватимуть ветеранський спорт
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"Це завдання нашого суспільства": на Вінниччині розвиватимуть ветеранський спорт

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Ярослав Калетюк
Ярослав Калетюк на регіональному спортивному форумі в Одесі 18 березня. Фото Ярослава Калетюка

На Вінниччині для ветеранів війни та поранених військових створюватимуть умови для занять із самбо та дзюдо. Із захисниками працюватимуть тренери та інструктори.

Про це Суспільному розповів президент обласної федерації дзюдо Ярослав Калетюк. 18 березня в Одесі він взяв участь у регіональному спортивному форумі ветеранів "Сильні України". На зустрічі представники спортивних організацій України ділилися досвідом щодо реабілітації поранених ветеранів через спорт.

"У нас є приклади у Льові. Там федерація з самбо почала займатися саме реабілітацією військових. У нас в країні реабілітація проходить чотири місяці. Це зовсім не термін. Керуючись моральними цінностями та переконаннями, ми хочемо показати хлопцям, що вони потрібні, що вони щось можуть. На мою думку, для чоловіка головне показати, що він повноцінний чоловік. А повноцінного чоловіка формують різні справи, в тому числі й спортивні", — сказав Ярослав Калетюк.

У Вінниці для ветеранів та поранених військових започаткують спортивні експериментальні секції, аби залучити їх до занять із самбо та дзюдо.

"Без кінцівок можна боротися в партері, робити вправи різного характеру, можна функціонувати в спорті. Хочемо у нас на базі облаштувати вбиральню для людей з вадами та запустити цей проєкт. Він, звичайно, не легкий, але якщо я навіть заберу кількох ветеранів, то це буде супер показник".

За словами Ярослава Калетюка, із ветеранами та військовими співпрацюють давно, оскільки самбо та дзюдо — це прикладні види спорту для армії, для МВС. Наразі федерація, найбільша кількість спортсменів якої нині мобілізовані, проходять військову службу, захищають Україну, воюють, це федерація самбо, розповів нам Калетюк.

"Ми розуміємо, як це правильно адаптувати. Зараз ми хочемо зробити соціальний проєкт. Це завдання нашого суспільства. Я хочу показати нашим дітям, яких ми тренуємо, (а у нас займаються з п'яти років, і ми їх не тільки фізично тренуємо та вчимо вмінню боротися, а й прищеплюємо моральні цінності) хто такі ветерани, герої, які заради нас і нашого майбутнього віддають життя, і їх треба поважати. Їх дуже багато".

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