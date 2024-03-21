На Тернопільщині виготовляють перископи та антени до рацій

У Бережанському центрі дитячої та юнацької творчості виготовляють перископи з пластикових труб, антени для рацій і скоби для автоматних магазинів. Від початку повномасштабної війни керівник радіостанції закладу Ігор Грицишин організував виробництво обладнання для бійців.

Чоловік розповів Суспільному, раніше працював на підприємстві оборонного комплексу. Здобутий там досвід допомагає виготовляти необхідне бійцям спорядження.

Токар Микола Солонинка працює з деталлю антени для рації.

"Маю заготовку ще без конуса. Я їй виводжу конус, бо інакше антена не буде працювати".

Токар Микола Солонинка. Фото: Суспільне Тернопіль

Далі чоловік передає деталі завгоспу центру дитячо-юнацької творчості Івану Головацькому.

"У заготовках, які робить токар, я нарізаю різьбу для антен. Потрібно зафіксувати тросик болтом. Фіксуємо трос болтом і робиться антена".

Завгосп центру дитячо-юнацької творчості Іван Головацький. Фото: Суспільне Тернопіль

Ініціатор виробництва спорядження для бійців Ігор Грицишин. Чоловік говорить, раніше працював на підприємстві оборонного комплексу. Коли почалася повномасштабна війна, вирішив організувати виробництво пристроїв для бійців. Ігор розповів про антени до рації, які виготовляють тут, і заводські антени.

Антени для рацій. Фото: Суспільне Тернопіль

"Продається рація з короткою антеною. Вона малоефективна, бо дальність зв’язку на таку антену не є велика. Можливо 3 кілометри. Для того, щоб дальність зв’язку була краща, є варіант інший. Це подовжена антена. Вона має всі технічні характеристики, які потрібно. Коефіцієнт стоячої хвилі, все тут має бути. З цією антеною радіус дії радіостанції 8, може трохи більше кілометрів. Таких антен виготовлено близько 3000 штук. Собівартість цієї антени 100 гривень, а купити то десь 900 – 1 000 гривень".

Також Ігор Грицишин виготовляє стаціонарні антени для військових. Їх називає "павуками". Чоловік каже, дальність приймання сигналу сягає 25 кілометрів.

Ініціатор виробництва спорядження для бійців Ігор Грицишин. Фото: Суспільне Тернопіль

Директор закладу Сергій Репецький розповів про перископ, який виготовляють для бійців з пластикових труб.

"Хлопцям, які на фронті, наскільки я знаю, видають, але видають перископи без зуму. Ми так подумали, що без зуму далеко не видно. Щоб подивитись дальше, то доставляємо монокуляр і виходить 16 крат притягує. Дуже велика потреба. Хлопці замовляють, просять багато. Зробили вже понад 2 000 штук і передали хлопцям. Такий перископ приблизно виходить 380 гривень. В мережі вартість без монокуляра 5 000. Монокуляр, той що ми замовляємо, то він 280 гривень. Труба і фарба дорого не коштує".

Директор закладу Сергій Репецький. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Сергія Репецького, купують необхідні для виготовлення обладнання матеріали за власні гроші, а також за гроші благодійників.