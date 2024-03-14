Столтенберг: вибори у Росії не принесуть якісь зміни в Кремлі

Вибори в Росії не принесуть жодних змін у Кремлі, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. При цьому Генсек Альянсу наголосив, що спроби Росії організувати будь-яку частину виборів в окупованих регіонах України є абсолютно незаконними, такими, що порушують міжнародне право.

Про це Генсек НАТО сказав на пресконференції в Брюсселі у четвер, 14 березня.

За словами Столтенберга, вільні та чесні вибори є основою будь-якої демократії, а вибори в Росії не будуть вільними та чесними. Тому що “опозиційні політики перебувають у в'язниці, деякі з них вбиті, а багато хто у вигнанні”. А тим, хто намагався зареєструватися в якості кандидатів, було відмовлено в цьому праві, додав Генсек.

“Тож ми можемо сказати, фактично ще до виборів, що вони не будуть вільними і чесними. І ніхто не очікує, що вибори в Росії цього тижня принесуть якісь зміни в Кремлі. І, звичайно, спроби Росії організувати будь-яку частину виборів в окупованих регіонах України є абсолютно незаконними, такими, що порушують міжнародне право", — сказав Столтенберг.

Україна ж, за словами Столтенберга, терміново потребує військової підтримки, і союзники по НАТО повинні "проявити політичну волю", щоб надати українським силам все необхідне.

"В українців не закінчується мужність, в них закінчуються боєприпаси. Разом ми здатні надати Україні те, що їй потрібно, тепер нам потрібно продемонструвати політичну волю для цього. Усі члени Альянсу повинні діяти швидко, кожен день затримки має реальні наслідки на полі бою в Україні. Це критичний момент, і було б великою історичною помилкою дозволити Путіну перемогти", — сказав Генсек Альянсу.

Що відомо про підготовку на окупованих територіях до незаконного голосування на виборах президента РФ

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада у лютому розпочала підготовку для проведення псевдоголосування. Воно триватиме декілька днів, буде можливість голосувати вдома, розповідав начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.

Крім того, в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не лише із російським, а й з українським паспортом.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.