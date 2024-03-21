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Естонія оголосила новий пакет військової допомоги для України
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Естонія оголосила новий пакет військової допомоги для України

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив новий пакет військової допомоги Україні. Фото: AP

Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму у 20 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва 21 березня, передає пресслужба Міноборони країни.

До пакета зокрема увійдуть:

  • артилерійські боєприпаси,
  • безвідкатні протитанкові гармати,
  • вибухівка,
  • протигази,
  • снайперське спорядження тощо.
"Ми зібрали цей пакет, зосередившись на забезпеченні максимальної вигоди для України, переконавшись, що не зменшимо готовність Естонії до оборони", — заявив Певкур.

Глава Міноборони Естонії додав, що з наближенням літа Україні потрібні насамперед боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше, 19 березня, Україна розпочала переговори з Естонією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

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