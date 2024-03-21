Естонія оголосила новий пакет військової допомоги для України

Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму у 20 мільйонів євро.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва 21 березня, передає пресслужба Міноборони країни.
До пакета зокрема увійдуть:
- артилерійські боєприпаси,
- безвідкатні протитанкові гармати,
- вибухівка,
- протигази,
- снайперське спорядження тощо.
"Ми зібрали цей пакет, зосередившись на забезпеченні максимальної вигоди для України, переконавшись, що не зменшимо готовність Естонії до оборони", — заявив Певкур.
Глава Міноборони Естонії додав, що з наближенням літа Україні потрібні насамперед боєприпаси, усі елементи протиповітряної оборони, а також запчастини та засоби радіоелектронної боротьби.
Раніше, 19 березня, Україна розпочала переговори з Естонією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.