У Міноборони Естонії запропонували план допомоги Україні на 120 млрд євро

Постійний секретар міністерства оборони Естонії Кусті Салм заявив, що естонська влада розробила план допомоги Україні на 120 мільярдів євро.

Про це Кусті Салм розповів в інтерв'ю Euractiv.

За його словами, виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу "це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну".

Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, де Європейська комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків і використовувати групу з 27 країн-членів Євросоюзу як гарантію. Використання Єврокомісії для випуску боргових зобов’язань для фінансування оборони України або розширення оборонного виробництва в Європі розглядається як варіант збільшення обсягу доступних коштів, оскільки блок прагне оновити свій військово-промисловий комплекс і налагодити виробництво оборонної техніки.

Також протягом останніх кількох місяців естонські політики та офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією.

Він додав, що навіть якщо ці кошти почнуть надходити до бюджетів зараз, потрібен майже рік для забезпечення поставок Україні потрібного рівня.

"Якби понад 50 країн очолюваної США коаліції "Рамштайн", яка підтримує Україну, витратили цей відсоток, це б становило понад 120 мільярдів євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна дійде до точки, коли вона зможе нав’язати Росії опір", — сказав Салм.

У лютому прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявляла, що Євросоюз повинен розробити план випуску єврооблігацій на суму 100 мільярдів євро для розвитку і стимулювання власної оборонної промисловості.