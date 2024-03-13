НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Міноборони Естонії запропонували план допомоги Україні на 120 млрд євро
ЕстоніяЄСУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуСвітЕкономікаПолітикаЗброя і технології

У Міноборони Естонії запропонували план допомоги Україні на 120 млрд євро

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Естонія
Прапор Естонії. Фото: Getty Images

Постійний секретар міністерства оборони Естонії Кусті Салм заявив, що естонська влада розробила план допомоги Україні на 120 мільярдів євро.

Про це Кусті Салм розповів в інтерв'ю Euractiv.

За його словами, виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу "це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну".

Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована за рахунок єврооблігацій, де Європейська комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків і використовувати групу з 27 країн-членів Євросоюзу як гарантію. Використання Єврокомісії для випуску боргових зобов’язань для фінансування оборони України або розширення оборонного виробництва в Європі розглядається як варіант збільшення обсягу доступних коштів, оскільки блок прагне оновити свій військово-промисловий комплекс і налагодити виробництво оборонної техніки.

Також протягом останніх кількох місяців естонські політики та офіційні особи неодноразово заявляли, що Україні для перемоги у війні необхідно, щоб її західні союзники інвестували 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією.

Він додав, що навіть якщо ці кошти почнуть надходити до бюджетів зараз, потрібен майже рік для забезпечення поставок Україні потрібного рівня.

"Якби понад 50 країн очолюваної США коаліції "Рамштайн", яка підтримує Україну, витратили цей відсоток, це б становило понад 120 мільярдів євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна дійде до точки, коли вона зможе нав’язати Росії опір", — сказав Салм.

У лютому прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявляла, що Євросоюз повинен розробити план випуску єврооблігацій на суму 100 мільярдів євро для розвитку і стимулювання власної оборонної промисловості.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Кая Каллас — голова естонського уряду
Кая Каллас відмовилася гарантувати, що Сили оборони Естонії не будуть направлені в Україну
Естонський стяг
Естонія запроваджує штраф до 400 євро для власників авто на російських номерах
Хакер
Хакери атакували урядові сайти Франції та Естонії
Єврокомісія
Естонія, Польща та Франція закликали до негайного підвищення оборонної готовності Європи
На початок