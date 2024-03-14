НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кая Каллас відмовилася гарантувати, що Сили оборони Естонії не будуть направлені в Україну
ЕстоніяВторгнення Росії в УкраїнуАРМІЯПодіїСвітВійнаПолітика

Кая Каллас відмовилася гарантувати, що Сили оборони Естонії не будуть направлені в Україну

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Кая Каллас — голова естонського уряду
Прем'єр-міністерка Естонія Кая Каллас. Фото: AP

Прем'єрка Естонії Кая Каллас під час засідання парламенту на запитання депутатів відмовилася гарантувати, що війська країни не втручатимуться у російсько-українську війну.

Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

"Я не даю таких обіцянок, бо обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути будь-що. Наша військова допомога Україні також може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла", — сказала прем'єрка.

Каллас також відповіла на запитання, чи уряд має плани направити війська на територію України. За її словами, на цей час відправлення військ в Україну не обговорювалося.

Вона пояснила, що обговорювалося лише надсилання військових експертів, але не військового контингенту. Вона також підкреслила, що для відправлення військ куди-небудь потрібний мандат парламенту. Сама прем'єрка одноосібно не змогла б ухвалити таких рішень в обхід депутатів.

Раніше Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Естонія
У Міноборони Естонії запропонували план допомоги Україні на 120 млрд євро
Естонський стяг
Естонія запроваджує штраф до 400 євро для власників авто на російських номерах
Хакер
Хакери атакували урядові сайти Франції та Естонії
Естонія планує підписати безпекову угоду з Україною та надати новий пакет допомоги
Естонія планує підписати безпекову угоду з Україною та надати новий пакет допомоги
На початок