Прем'єрка Естонії Кая Каллас під час засідання парламенту на запитання депутатів відмовилася гарантувати, що війська країни не втручатимуться у російсько-українську війну.

Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

"Я не даю таких обіцянок, бо обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути будь-що. Наша військова допомога Україні також може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла", — сказала прем'єрка.

Каллас також відповіла на запитання, чи уряд має плани направити війська на територію України. За її словами, на цей час відправлення військ в Україну не обговорювалося.

Вона пояснила, що обговорювалося лише надсилання військових експертів, але не військового контингенту. Вона також підкреслила, що для відправлення військ куди-небудь потрібний мандат парламенту. Сама прем'єрка одноосібно не змогла б ухвалити таких рішень в обхід депутатів.

Раніше Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси.

Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".