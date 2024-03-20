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Подробиці бійки з військовим на Леваді у Полтаві: що сталося
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Подробиці бійки з військовим на Леваді у Полтаві: що сталося

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Військовий побив цивільного у Полтаві: подробиці конфлікту на Леваді
Скриншоти з відео, де зафіксована бійка між двома чоловіками у Полтаві, 19 березня 2024. Стопкадр із відео з Telegram-каналів

У полтавському мікрорайоні Левада стався конфлікт між двома чоловіками, який переріс у побиття. Місцеві зняли це на відео та 19 березня оприлюднили у соцмережах.

На відеозаписі видно, як один чоловік б’є іншого, який лежить на асфальті. Правоохоронці це побачили під час перевірки соцмереж, йдеться на офіційному сайті поліції регіону.

Як з’ясували, конфлікт стався між чоловіками 1986-го року народження через ревнощі. Один із учасників бійки ― військовий, він приїхав додому зі служби та приревнував свою дружину до полтавця.

Обоє чоловіків відмовилися від медичної допомоги, а також не захотіли писати заяви та пояснення у поліцію. Обставини конфлікту нині з’ясовують.

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