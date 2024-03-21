Австралія приєдналася до коаліції дронів для України, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія.

Про це повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлз на спільній пресконференції з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, передає The Guardian.

"Це дійсно важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна не відступила від свого курсу і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах", — сказав Шаппс.

Що відомо про коаліцію дронів для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров уперше зустрівсяу Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення "коаліції безпілотників". Саме тоді й ухвалили рішення про коаліцію дронів та РЕБ.

У середині січня 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових "тисячами" нових безпілотників.