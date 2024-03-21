НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Австралія приєдналася до Коаліції дронів для України
АВСТРАЛІЯДронВЕЛИКА БРИТАНІЯЗброя і технологіїПодіїСвіт

Австралія приєдналася до Коаліції дронів для України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Міністр оборони Австралії Річард Марлз
Австралія приєдналася до Коаліції дронів для України. Фото: AP

Австралія приєдналася до коаліції дронів для України, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія.

Про це повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлз на спільній пресконференції з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, передає The Guardian.

"Це дійсно важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна не відступила від свого курсу і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах", — сказав Шаппс.

Що відомо про коаліцію дронів для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров уперше зустрівсяу Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення "коаліції безпілотників". Саме тоді й ухвалили рішення про коаліцію дронів та РЕБ.

У середині січня 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових "тисячами" нових безпілотників.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Масована атака на Україну, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Австралія
Австралійський канал ABC показав фільм про армію РФ на війні в Україні. Стрічку розкритикували у посольстві
Літак у Сіднеї
Австралія втрачає туристичну привабливість через викиди вуглецю під час довгих авіаперельотів
HIMARS під час пуску ракет
WSJ: в Австралії США налагоджують перше іноземне виробництво далекобійних ракет для HIMARS
Міст Сідней-Харбор-Брідж у Сіднеї
Австралія оголосила про нові санкції через смерть Олексія Навального
На початок