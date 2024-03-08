Канада приєдналася до коаліції дронів для України, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Канади на урядовому сайті за підсумками зустрічі міністра оборони Білла Блера з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

Зазначається, що Блер високо оцінив військову підтримку України з боку Латвії, і міністри підтвердили, що і Канада, і Латвія продовжуватимуть надавати Україні всебічну військову допомогу.

“З метою подальшого розвитку потенціалу безпілотних літальних апаратів в Україні, міністр Блер пообіцяв, що Канада приєднається до Коаліції з питань безпілотних літальних апаратів при Українській оборонній контактній групі, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Як член Коаліції, Канада продовжуватиме шукати шляхи посилення потенціалу безпілотників в Україні”, — йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони Канади, на сьогоднішній день Канада значно активізувала свій внесок у розвиток потенціалу безпілотників в Україні, передавши Україні понад 100 спеціалізованих камер для безпілотників канадського виробництва від компанії L3 Wescam. На додаток до цих безпілотних камер міністр Блер оголосив про додаткову передачу понад 800 безпілотників від компанії Teledyne FLIR минулого місяця у Ватерлоо, провінція Онтаріо.

Міністри також взяли участь у відеоконференції на тему підтримки України, яку провели міністр Європи і закордонних справ Франції Стефан Сежурне і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну.

Що відомо про коаліцію дронів для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров уперше зустрівся у Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення "коаліції безпілотників". Саме тоді й ухвалили рішення про коаліцію дронів та РЕБ.

У середині січня 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових "тисячами" нових безпілотників.