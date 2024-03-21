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Обслуговування газових мереж: скільки сплачуватимуть мешканці Львівщини
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Обслуговування газових мереж: скільки сплачуватимуть мешканці Львівщини

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Згідно з наказом Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків від 29. 09. 2023Міністерства енергетики України, за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках повинні будуть платити мешканці.

Більше про це сьогодні, 21 березня, під час брифінгу розповів директор Департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та ЖКГ Львівської обласної військової адміністрації Богдан Кейван.

За його словами, у Львівській області налічується близько 19 тисяч багатоквартирних будинків. Раніше за стан внутрішньобудинкових газових мереж відповідали ЖЕКи. Через це мережі перебували у неналежному стані.

Як повідомив начальник служби технічного обслуговування Львівської філії "Газмережі" Богдан Кузь, якщо мешканці проживають у будинках, побудованих понад 20 років тому, то оплачувати послуги доведеться раз на три роки, якщо у нових – то раз на п’ять років.

"У нас є будинки, які газифіковані сто років тому. З 2020 року стан мереж у будинку ніхто не контролював, тому ми маємо багато виїздів аварійних служб", — каже Богдан Кузь.

За його словами, обслуговувати газові мережі може та компанія, яка має на це дозволи. Власник будинку чи управлінська компанія може обрати собі того, з ким схоче співпрацювати.

"Вже проведено кошторисну вартість робіт. Це — від 110 до 300 гривень на одну квартиру", — говорить Богдан Кузь.

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