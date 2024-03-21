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Прикидались ВПО. У Миколаєві та на Буковині СБУ затримала двох організаторок псевдореферендуму на Херсонщині
СБУОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Прикидались ВПО. У Миколаєві та на Буковині СБУ затримала двох організаторок псевдореферендуму на Херсонщині

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СБУ затримала двох ймовірних організаторок псевдореферендуму на Херсонщині, які після деокупації правобережжя, виїхали в інші області й зареєструвались як внутрішньо переміщені особи. Одна оселилась в Миколаєві, друга — в Чернівецькій області.

Про це в Telegram повідомила Служба безпеки України.

Слідчі встановили, що обидві підозрювані "працювали" в створених російськими окупантами"виборчкомах" і агітували місцевих жителів "голосувати за приєднання" Херсонщини до складу Росії, повідомили в СБУ.

"28-річна мешканка Чорнобаївки зібрала групу "однодумців" та записала відеозвіт щодо підсумків фейкового плебісциту, який транслювали на російських телеканалах. Інша підозрювана здійснювала подворові обходи по будинках односельців та збирала "потрібні" відмітки у "бюлетенях", — йдеться в дописі.

Як повідомили в СБУ, жінкам повідомили про підозру у колабораційній діяльності та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій та Херсонській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Раніше в прокуратурі повідомили, що ще одна освітянка з Херсона отримала підозру у пособництві РФ. Вона добровільно стала "директором" херсонського вищого училища та допомагала російським окупантам запроваджувати їх стандарти освіти.

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