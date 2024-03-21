Освітянці з Херсона оголосили підозру у пособництві РФ

Правоохоронці заочно повідомили про підозру у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності 57-річній жительці Херсона, яка співпрацювала з російськими окупантами.

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

Слідчі встановили, що у липні 2022 року підозрювана написала заяву до окупаційного "департаменту освіти й науки" з проханням призначити її "директоркою" Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну, йдеться в дописі.

В прокуратурі повідомили, що з того часу вона допомагала російським окупантам впроваджувати в навчальному закладі стандарти освіти РФ, також "підвищувала кваліфікацію" у захопленій окупантами "Академії безперервної освіти Херсонської області"

За інкримінованими їй статтями — "Пособництво державі-агресору" та "Колабораційна діяльність", підозрюваній загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше в прокуратурі повідомили, що правоохоронці заочно оголосили підозру у пособництві РФ окупаційному "директору" Херсонського міського торговельного порту.

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