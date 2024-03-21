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На Волині чоловік напав на працівника ТЦК. Військовий у лікарні з ножовим пораненням
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На Волині чоловік напав на працівника ТЦК. Військовий у лікарні з ножовим пораненням

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21 березня у Нововолинську чоловік напав з ножем на одного з працівників місцевого терцентру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП).

Поранений військовослужбовець нині у лікарні з різаною раною живота, повідомили в обласному ТЦК.

Що відомо про напад

Орієнтовно о 16-й годині додому до жителя Нововолинська прийшли двоє працівників ТЦК. Вони мали дізнатися, чому чоловік не прибув за повісткою.

"Під час розмови військових з громадянином, останній вибіг з квартири та наніс працівнику ТЦК два удари ножем, один з яких був блокований, а другий завдав суттєвої шкоди військовослужбовцю, оскільки удар був в область черевної порожнини", — зазначили в обласному ТЦК.

Травмованого військовослужбовця доставили у Нововолинську центральну міську лікарню.

Нападника теж ушпиталили

За даними журналістів інтернет-видання "Волинські новини", 50-річний чоловік, який поранив військовослужбовця, нині теж у лікарні. Попередньо, після нападу на працівника ТЦК він сам наніс собі різану рану.

На місці події викликали правоохоронців. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає поранення у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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