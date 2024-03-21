У Полтаві перейменували 28 зупинок громадського транспорту. Таке рішення 21 березня ухвалили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міськради.За це проголосували 13 членів виконкому.

Про це повідомила журналістка Суспільного.

"В українське, щоб воно наше рідне було. Це дуже чудово. Київський район і Київська площа", — говорить місцевий житель Володимир Даниско.

Зупинка Нестора Городовенка. Суспільне Полтава

Зміну назв зупинок забезпечить управління житлово-комунального господарства, а відділ з питань транспортних перевезень та зв'язку має внести зміни до схем та розкладів руху міського пасажирського транспорту.

Перелік зупинок, які перейменують:

Некрасова — Михайла Фісуна

Уютна — Затишна

Пушкіна — Юліана Матвійчука

вул. Балакіна — Семена Антонця

вул. Зої Космодемʼянської — Княгині Ольги

Розʼїзна — Наталії Стребкової

вул. Бульвар Нестерова — Української Авіації

площа Зигіна — Площа Київська

Латишева — Лікаря Мальцева

Героїв Сталінграду — Героїв України

Чайковського — Нестора Городовенка

вул. Головка — Володимира Івасюка

Гагаріна — Державного Прапора

Першотравнева — Миколаївська церква

вул. Ползунова — Інженера Майліса

Курчатова — Кузьми Скрябіна

(Меблевий) магазин — Полтавагазвидобування

Матросова — Гостомельська

С.Ковалевської — Енеїди

Ринок Станіславського — Дмитра Пругла

Нікітченка — Джохара Дудаєва

вул. Степана Разіна — Червоної Калини

вул. Федір Моргуна — Кірхова

вул. Халтуріна — Тролейбусна

Горького — Братів Тютюнників

9 Січня — Української Центральної Ради

вул. Спартака — Війська Запорозького

мікрорайон Половки — Бібліотека

"У нас була створена робоча група. Відповідно до перейменування вулиць виникає необхідність і зміни назв зупинок. Тому ми вийшли на 28 зупинок. Частина прив’язана до вулиць, частина прив’язана до якихось знакових (подій, будівель – ред.) Наприклад, якщо вулиця Половка, то от ми прив’язали її до бібліотеки. Бібліотека зліва, зупинка зліва і справа. Якщо, наприклад, Гагаріна, то прив’язали до держаного прапора", — пояснює заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко.

Зупинка Володимира Івасюка. Суспільне Полтава

За словами заступника міського голови, зупинки перейменовують згідно із Законом про декомунізацію. Гроші на це з міського бюджету не передбачені.

"На таблички кошти ми не закладали. Коли підрядник буде робити зупинку, ми скажем, порекомендуємо, що напиши акуратненько назву цієї зупинки", — розповідає заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко.

У тролейбусах з 21 березня звучатимуть вже нові назви зупинок, повідомив начальник відділу транспорту.

"Дане рішення буде направлене як приватним, так і комунальним перевізникам для заміни озвучки зупинок", — каже начальник відділу транспорту та зв’язку Полтавської міськради Сергій Гладких.

Востаннє у рамках декомунізації зупинки перейменовували у Полтаві 2016-го року. Тоді змінили назви 16-ох.

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